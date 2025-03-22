Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Що відомо про просування Сил оборони в Бєлгородській області

Аналітики, посилаючись на повідомлення російських військкорів від 20 березня, зазначають, що українські війська просунулися на ділянці, розташованій на південний захід від Демидівки (на північний захід від міста Бєлгород уздовж міжнародного кордону).

Російські джерела повідомляли, що невеликі групи української піхоти атакують поблизу Демидівки, Графівки (на південний схід від Демидівки) та Прилісся.

Водночас у звіті ISW йдеться про те, що російські війська просунулися на півночі Сумської області.

"21 березня російські війська продовжували атакувати Басівку (на північний схід від міста Суми). Російський мілблогер заявив, що українські війська контратакують біля Юнаківки (на південь від Басівки)", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 18 березня ЗСУ завдали удару по командному пункту 3 мотострілецької дивізії 20 армії збройних сил Росії в районі Демидівки Бєлгородської області. Росіяни його використовували для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській області.