Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис журналіста Дениса Казанського, де він прикріпив скриншот з публікацією угрупування, яке й сповістило про смерть Демидова.
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Ліквідовано відомого російського неонациста Демидова
Російського неонациста Івана Демидова з угруповання "Еспаньола" ліквідували на Бєлгородщині.
Як повідомляють самі росіяни, Демидова знищили у Червоній Ярузі під час "виконання бойового завдання". Вони пишуть, що той був бойовим медиком з позивним "Ботокс".
До повномасштабної війни окупант встиг повоювати на боці Росії не лише на Донбасі, а й у складі ПВК "Вагнер" у Сирії та Лівії.
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Додамо, що Стерненко також опублікував допис, де прикріпив скриншот російського пабліка, в якому сказано, що під Суджею ліквідований ексвагнерівець і командир штурмового батальйону "Курські витязі" Іван Крутіков.
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Нагадаємо, 20 березня близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.
У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини загарбників залишилась "груда покрученого металу".