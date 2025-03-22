Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 902 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 22 березня

Особового складу – близько 902010 (+1210),

танків – 10403 (+9),

бойових броньованих машин – 21609 (+20),

артилерійських систем – 24944 (+96),

РСЗВ – 1327 (+3),

засобів ППО – 1111 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),

крилатих ракет – 3121 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166),

спеціальної техніки – 3782 (+0).

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Втрати ворога на 22 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ