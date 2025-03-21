Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ОСУВ "Хортиця".

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ЗСУ відбили штурм окупантів на бронетехніці

На світанку 20 березня на Куп'янському напрямку броньована техніка російських окупаційних військ рухалася у бік українських позицій.

Бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" спільно з воїнами 43-ї окремої механізованої бригади зупинили ворожий накат ще на підходах,

– ідеться в повідомленні.

Пілоти дронів влучними ударами майстерно відпрацювали по бронетехніці противника, позбавивши загарбників кількох бронемашин.

"Ворожий наступ відбито, втрат наших позицій не допущено", – додали в ОСУВ "Хортиця".

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили штурм окупантів: дивіться відео

Внаслідок бойової роботи було уражено – 2 танки, 2 БМП та БТР.

️"Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", – резюмували військові.

Нагадаємо, що за останню добу знищено 1330 окупантів, 17 танків, 28 броньованих машин і 101 артилерійську систему ворога. Загалом втрати Росії в особовому складі з початку повномасштабної війни перевищують 900 тисяч.