Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста Дениса Казанского, где он прикрепил скриншот с публикацией группировки, которая и сообщила о смерти Демидова.

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Ликвидирован известный российский неонацист Демидов

Российского неонациста Ивана Демидова з группировки "Эспаньола" ликвидировали в Белгородской области.

Как сообщают сами россияне, Демидова уничтожили в Красной Яруге во время "выполнения боевого задания". Они пишут, что тот был боевым медиком с позывным "Ботокс".

До полномасштабной войны оккупант успел повоевать на стороне России не только на Донбассе, но и в составе ЧВК "Вагнер" в Сирии и Ливии.

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Добавим, что Стерненко также опубликовал сообщение, где прикрепил скриншот российского паблика, в котором сказано, что под Суджей ликвидирован экс-вагнеровец и командир штурмового батальона "Курские витязи" Иван Крутиков.

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Напомним, 20 марта около 20:40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan.

В пикапе находились двое офицеров российской оккупационной армии. От машины захватчиков осталась "груда искореженного металла".