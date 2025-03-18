Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России разбился вертолет

В Ленинградской области 18 марта разбился вертолет. Борт упал в поле в Волосовском районе, а после – загорелся. Пока неизвестно, сколько людей было на борту.

Некоторые росСМИ сообщают о двух погибших, однако официальной информации пока нет.

Что стало причиной авиакатастрофы – неизвестно. По уточненной информации, авария произошла возле села Шуговицы.



Вертолет разбился в Ленинградской области / Фото росСМИ

Экстренные службы подтвердили факт аварии вертолета. На месте работают пожарно-спасательные службы Ленинградской области.

В минобороны России также подтвердили факт авиакатастрофы Ми-28. Все члены экипажа погибли, однако сколько людей было на борту – не сообщали.