Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Reuters.

К теме Длились более 6 часов: в Стамбуле завершились переговоры между США и Россией

Что просила Россия у США во время переговоров в Стамбуле

В агентстве напомнили, что многие западные страны в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину прекратили авиасообщение с Москвой из-за санкций.

Однако 27 февраля во время 6-часовых переговоров в Стамбуле российская сторона попросила у американских представителей рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами. После этой новости акции российского Аэрофлота выросли на 3,8%.

Восстановление рейсов в и из США было бы наиболее ощутимым экономическим результатом пока от большего сближения между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом,

– говорится в материале.

Пока точно неизвестно, как отреагировал Вашингтон на это предложение Москвы.

Во время встречи также были согласованы шаги для обеспечения беспрепятственного финансирования посольств обеих сторон и предоставления дипломатам возможности работать в нормальном режиме. Россия также подняла вопрос о возвращении 6 объектов своего посольства в США, которые были конфискованы в 2016 – 2018 годах.

В заявлении Государственного департамента США сказано, что переговоры касались таких вопросов, как количество персонала в посольствах, визы и дипломатические банковские услуги. В сообщении не упоминалось о восстановлении воздушного сообщения со страной-агрессором.

К слову, после переговоров в Стамбуле российская и американская делегация договорились встретиться снова "в ближайшее время". Дата, место и представительство этой встречи будут определены позже.