Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Reuters.

До теми Тривали понад 6 годин: у Стамбулі завершилися переговори між США та Росією

Що просила Росія у США під час переговорів у Стамбулі

В агентстві нагадали, що багато західних країн у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну припинили авіасполучення з Москвою через санкції.

Проте 27 лютого під час 6-годинних переговорів у Стамбулі російська сторона попросила в американських представників розглянути можливість відновлення прямого авіасполучення між країнами. Після цієї новини акції російського Аерофлоту зросли на 3,8%.

Відновлення рейсів до та з США було б найбільш відчутним економічним результатом наразі від більшого зближення між президентами Владіміром Путіним і Дональдом Трампом,

– мовиться у матеріалі.

Наразі достеменно невідомо, як відреагував Вашингтон на цю пропозицію Москви.

Під час зустрічі також було погоджено кроки для забезпечення безперешкодного фінансування посольств обох сторін і надання дипломатам можливості працювати в нормальному режимі. Росія також порушила питання про повернення 6 об'єктів свого посольства в США, які були конфісковані у 2016 – 2018 роках.

У заяві Державного департаменту США сказано, що переговори стосувалися таких питань, як кількість персоналу в посольствах, візи та дипломатичні банківські послуги. У повідомленні не згадувалося про відновлення повітряного сполучення з країною-агресоркою.

До слова, після переговорів у Стамбулі російська та американська делегація домовилися зустрітися знову "найближчим часом". Дата, місце і представництво цієї зустрічі будуть визначені пізніше.