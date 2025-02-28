Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN і офіційний звіт на сайті Держдепартаменту Сполучених Штатів.

Дивіться також Трамп відповів, чи вибачиться перед Зеленським за те, що назвав його "диктатором"

США і Росія домовилися про повторну зустріч після переговорів в Стамбулі

В пресрелізі Держдепу вказується, що "Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських послуг і контрактних послуг, а також необхідності забезпечення стабільного та сталого рівня кадрового забезпечення посольства США в Москві".

Там додали, що під час конструктивних обговорень обидві сторони визначили конкретні початкові кроки щодо стабілізації двосторонніх місій у цих сферах.

Зауважимо, що в Держдепартаменті уточнили, що делегацію США на зустрічі в Стамбулі очолювала заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Соната Коултер, а російську – директор Північноатлантичного департаменту МЗС Олександр Дарчієв. Сторони домовилися провести повторну зустріч.

Заступник помічника держсекретаря Коултер і посол Дарчієв домовилися провести в найближчому майбутньому повторну зустріч із цих питань, дата, місце і представництво якої будуть визначені пізніше,

– ідеться в повідомленні Держдепартаменту.

Двостороння зустріч у Стамбулі відбулася після того, як США і Росія домовилися почати переговори з цього питання після зустрічі в Саудівській Аравії минулого тижня.

Зокрема, чиновники описали посольство США в Москві, як таке, що перебуває у скрутному становищі через обмеження, введені російським урядом.

"Наше посольство в Москві ледь функціонує. Воно буквально ледь працює, тому що йому відмовлено в доступі до банківської системи. Це потрібно виправити. Якщо ми закриємо нашу місію в Росії, нам доведеться закрити їхню місію тут, і тоді ми справді не матимемо з ними жодного зв'язку, чи то затриманий американець, чи то якийсь інший предмет (розмови – 24 Канал)", – пояснив держсекретар США Марко Рубіо в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, що у Стамбулі 27 лютого відбувся новий раунд переговорів між російською та американською делегаціями щодо проблем роботи посольств. Відомо, що вони тривали понад 6 годин. Як саме проходили нові переговори Росії та США у Стамбулі, читайте в матеріалі 24 Каналу.