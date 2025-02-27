Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа та Кіра Стармера після їхньої зустрічі у Вашингтоні.

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Трамп заявив, що має велику повагу до Зеленського

На пресконференції журналісти поцікавилися у Трампа, чи планує він вибачитися перед українським президентом за те, що назвав його "диктатором без виборів". Втім, американський президент не став прямо відповідати. Натомість він заявив про повагу до Зеленського.

Я маю дуже велику повагу до Зеленського,

– заявив Трамп.