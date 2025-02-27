Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа и Кира Стармера после их встречи в Вашингтоне.

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Трамп заявил, что имеет большое уважение к Зеленскому

На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Трампа., планирует ли он извиниться перед украинским президентом за то, что назвал его "диктатором без выборов". Впрочем, американский президент не стал прямо отвечать. В то же время он заявил об уважении к Зеленскому.

У меня очень большое уважение к Зеленскому. Украинцы сражались очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезным,

– заявил Трамп.

Президент США добавил, что в пятницу, 28 февраля, ожидает хорошей встречи с Зеленским. Также он добавил, что "поладит" с украинским лидером.

Раньше Трамп не смог припомнить, называл ли Зеленского диктатором, и выразил сомнение, что мог такое сказать. На вопросы журналистов, до сих пор он считает украинского президента диктатором, американский лидер ответил: "Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог бы такое сказать".

Напомним, что 19 февраля Трамп назвал Зеленского "диктатором". Также он заявлял о том, что согласно опросам у президента Украины катастрофически низкие рейтинги.

Позже на пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что не обиделся на слова Трампа. Украинский президент подчеркнул, что на слово "диктатор" обижался бы тот, кто действительно им есть.