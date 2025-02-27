Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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До сих пор Трамп считает Зеленского диктатором
Журналисты поинтересовались у Трампа, или до сих пор считает Зеленского диктатором.
Разве я сказал это? Не могу поверить, что я мог бы такое сказать. Следующий вопрос,
– ответил президент США.
В то же время Трамп признал, что отношения с Зеленским стали несколько напряженными.
"Мы хотим с ним (Зеленским, – 24 Канал) работать и будем с ним работать. Я думаю, что у нас с президентом были очень хорошие отношения. Возможно, стали немного напряженными", – отметил Трамп.
Кроме того, президент США заверил, что "ладит с обоими" – и с Зеленским, и с Путиным.
Напомним, что 19 февраля Трамп назвал Зеленского "диктатором". Также он заявлял о том, что согласно опросам у президента Украины катастрофически низкие рейтинги.