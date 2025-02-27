Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

До теми Не тільки про угоду: що Зеленський і Трамп обговорюватимуть на зустрічі у Вашингтоні

Що кажуть у США про візит Зеленського

Спеціальний представник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що у США позитивно оцінюють майбутній візит президента України Володимира Зеленського. Відомо, що зустріч президентів має відбутися у п'ятницю, 28 лютого.

Я думаю, що це дійсно хороший знак, що президент Зеленський буде тут завтра (28 лютого – 24 Канал),

– сказав Віткофф майбутній приїзд українського президента до США.

Війткофф також додав, що Трамп хоче підписати угоду про копалини та "рухатися далі, щоб укласти мирну угоду між Україною та Росією".

До слова, Дональд Трамп у коментарі журналістам повідомив, що справи щодо Росії й України йдуть "дуже добре". Коментуючи візит Зеленського, президент США повідомив, що на цій зустрічі планують підписати угоду про рідкісноземельні метали.

Раніше у ЗМІ повідомили, що адміністрація Дональда Трампа хотіла скасувати візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Однак Емманюель Макрон все ж переконав президента США зустрітися з українським колегою.