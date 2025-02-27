Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Предыдущие переговоры России и США происходили в Саудовской Аравии.

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Как проходят новые переговоры России и США в Стамбуле

Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры между представителями России и США по поводу проблем работы посольств начались в резиденции генконсула Соединенных Штатов в Стамбуле. Туда уже прибыли представители России.

В сети также появились кадры с прибытием оккупантов в Стамбул для переговоров с американской стороной.

Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле: смотрите видео