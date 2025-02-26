Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Между Россией и США состоятся новые переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между США и Россией состоится новый раунд переговоров. Главной темой станет обсуждение работы посольств. По словам Лаврова, по итогам переговоров "будет понятно, насколько страны могут двигаться быстро и эффективно".

Так, новая встреча представителей России и США состоится 27 февраля в Стамбуле.

Представители встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправных действий прошлой администрации по созданию искусственных преград для деятельности российского посольства, ну а мы отвечали зеркально,

– цинично рассказал Лавров о главной теме переговоров в Стамбуле.

Напомним, что предыдущая встреча представителей России и США состоялась 18 февраля в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. На этой встрече присутствовали от России Сергей Лавров и помощник российского диктатора Путина Дмитрий Ушаков.

Что касается американской делегации, то на встрече присутствовали спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

Пока неизвестно, кто из представителей страны-агрессора поедет на встречу в Стамбуле. Также в СМИ не раскрывали детали относительно состава американской делегации.