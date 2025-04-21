Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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От чего умер Папа Римский Франциск

Ватикан опубликовал свидетельство о смерти понтифика. В нем говорится, что Папа впал в кому перед смертью рано утром 21 апреля.

Папа Римский Франциск умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности, сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти, опубликованном в понедельник,

– цитируют журналисты.

Сайт Vatican News добавил: Папа страдал от предыдущего эпизода острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.

Смерть констатировали с помощью электрокардиоанатомической записи.

Ранее СМИ предположили, что Папа мог умереть от инсульта. Впрочем, источники Sky News сообщили, что официальное заявление о смерти главы католической церкви будет вечером 21 апреля.

В мире скорбят по понтифику. На его родине, в Аргентине, объявили семидневный траур.