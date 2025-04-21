Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere Roma.

Интересно Франциск умер: кто может стать следующим Папой Римским

Какой могла быть причина смерти Франциска

Журналистка Вирджиния Пиколильо отметила, что причиной смерти Папы Франциска 21 апреля мог стать инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, что вызывает повреждение тканей мозга и расстройства его функций.

По данным издания, в ближайшие часы Святой Престол обнародует официальное заявление с указанием причины смерти главы католической церкви.