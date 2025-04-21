Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Corriere Roma.

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Якою могла бути причина смерті Франциска

Журналістка Вірджинія Піколільо зазначила, що причиною смерті Папи Франциска 21 квітня міг стати інсульт – гостре порушення мозкового кровообігу, що спричинює ушкодження тканин мозку і розлади його функцій.

За даними видання, найближчими годинами Святий Престол оприлюднить офіційну заяву із зазначенням причини смерті голови католицької церкви.