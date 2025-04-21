Кардинали визначать дату похорону та поховання Папи Франциска. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Newsweek.

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Що відомо про похоронний ритуал та поховання Папи Франциска

Після смерті Папи католицька церква вступає у дев'ятиденний період жалоби. У цей час кардинали мають визначити точну дату поховання, зазвичай це відбувається протягом 4-6 діб після смерті.

За традицією меса відбувається на площі Святого Петра, проте Франциск заздалегідь наказав поховати його не в крипті під базилікою Святого Петра, як більшість його попередників, а в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, поблизу ікони Богородиці. Франциск молився у цьому храмі у важливі моменти свого папства, також він провів там міжнародну молебню за мир в Україні у 2022 році.

У виданні зазначили, що це рішення показує його скромність та звичку порушувати традиції всередині церкви. Також Франциск бажав, щоб його поховали у простій дерев’яній труні.

Похоронний ритуал Франциска відрізнятиметься від церемоній його попередників. Зокрема через реформи, які він запровадив у 2024 році. Цього разу буде використана лише одна труна замість трьох та тіло Папи буде виставлене у відкритій труні для публічного вшанування в базиліці Святого Петра, а не на спеціальному підвищенні (катафалку), як це було в минулому.

Що буде після поховання Франциска

Через 2-3 тижні після похорону колегія кардиналів збереться в Сикстинській капелі, щоб провести конклав. Це секретний процес обрання нового понтифіка.

У голосуванні можуть брати участь кардинали віком до 80 років, їх – близько 120 осіб. Вони таємно проголосують за свого обраного кандидата, написавши його ім'я в бюлетені та поклавши його в чашу на вівтарі.

Після успішного голосування представник Колегії кардиналів зачитує латинське оголошення Habemus papam, що означає "У нас є Папа", з головного балкону базиліки Святого Петра.