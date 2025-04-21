Выборы проводятся в условиях секретности, а кардиналов закрывают в Ватикане, пока они не достигнут согласия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Ватикан готовится выбирать нового Папу

Выборы проходят в полной тайне. Кардиналов, которые имеют право голоса, то есть моложе 80 лет (не более 120 человек), изолируют в Ватикане до момента избрания нового главы Католической церкви. По установленным правилам, кандидат должен набрать не менее двух третей голосов – эту норму ввел Папа Бенедикт в 2007 году.

Процесс выборов может длиться несколько дней, и в этот период кардиналам запрещается контактировать с внешним миром.

Голосование проходит в Сикстинской капелле. После подачи и подсчета голосов бюллетени сжигают. Если избран новый Папа, из трубы над капеллой поднимается белый дым, который символизирует достижение согласия. Примерно через 15 минут с балкона Святого Петра публично объявляют имя нового понтифика.

Если же дыма черного цвета - конклав продолжается, потому что договоренности между кардиналами еще нет. Чтобы достичь такого цвета дыма, к сожженным бюллетеням добавляют специальные химические вещества.