О том, каких похорон ожидать для Папы Франциска, что умершего 21 апреля, рассказывает 24 Канал. Подробнее обо всех нюансах похорон и избрания нового Папы читайте в большом материале 24 Канала.

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Как хоронят Папу Римского

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Его смерть подтвердил кардинал Кевин Фаррелл. Теперь следует ожидать процессии его погребения и избрания нового Папы.

Камерленго должен прийти к мертвому и позвать его по имени, чтобы попытаться разбудить. В наше время – это лишь одна из традиций, ведь врачи подтвердят смерть понтифика стандартными медицинскими методами.

Если же понтифик не отзывается на имя, тогда его перстень с печатью для официальных папских документов, уничтожают. Это и означает конец правления папы. Также опечатываются папские апартаменты.

После смерти Папы наступает Новендиал – девятидневный траур. В это время Италия также обычно объявляет период национального траура.

Похороны Папы Римского, скорее всего, состоятся на площади Святого Петра на 4 – 6 день после его смерти. Службу возглавит 91-летний декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

Традиционно папу хоронят в Ватиканских гротах, склепах под собором Святого Петра. Там похоронены почти 100 пап, в том числе папа Бенедикт XVI, предшественник Франциска, который ушел в отставку в 2013 году и умер в 2022 году,

– говорят в Politico.

Однако, в 2023 году Франциск рассказывал, что местом своего последнего упокоения он выбрал базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме. Это место он часто посещает для молитвы перед и после каждой зарубежной поездки.

Он станет первым Папой за более чем столетие, которого похоронят не в Ватикане. Последним понтификом, похороненным вне Ватикана, был Лев XIII. Его похоронили в 1903 году в римской базилике Святого Иоанна Латеранского.

Похороны Папы Франциска пройдут по упрощенной процедуре – именно так завещал сам понтифик.

Как сообщали в Reuters, он отказался от традиционной церемонии с тремя вложенными гробами и публичным прощанием на катафалке. Папу не будут выставлять на повышенной платформе в соборе Святого Петра для осмотра публикой, как это делали раньше. Посетители смогут отдать дань уважения Папе, но его тело будет оставаться в гробу с открытой крышкой.

Он также, вероятно, будет похоронен со своим рогито – документом из 1000 слов, которое рассказывает о его жизни и правлении.

Через 2 – 3 недели после похорон папы коллегия кардиналов соберется в Сикстинской капелле, чтобы провести конклав. Это чрезвычайно секретный процесс избрания нового понтифика.

Голосовать за нового папу смогут около 120 кардиналов – они должны быть моложе 80 лет.

Этот процесс может длиться довольно долго. Так, Франциска выбирали 24 часа в 5 туров.

Когда тур завершается, бюллетени с голосами сжигают в Сикстинской капелле, там также зажигают химическое вещество в другой печи, которая даст черный или белый дым. Черный будет означать, что Папу не выбрали, а белый – выбрали.