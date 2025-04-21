Про те, якого похорону очікувати для Папи Франциска, що помер 21 квітня, розповідає 24 Канал. Детальніше про усі нюанси поховання та обрання нового Папи читайте у великому матеріалі 24 Каналу.

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Як ховають Папу Римського

Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Його смерть підтвердив кардинал Кевін Фаррелл. Тепер слід очікувати процесії його поховання та обрання нового Папи.

Камерленго повинен прийти до мертвого та покликати його на ім'я, щоб спробувати розбудити. У наш час – це лише одна з традицій, адже лікарі підтвердять смерть понтифіка стандартними медичними методами.

Якщо ж понтифік не відгукується на ім'я, тоді його перстень з печаткою для офіційних папських документів, знищують. Це й означає кінець правління папи. Також опечатуються папські апартаменти.

Після смерті Папи настає Новендіал – дев'ятиденний траур. У цей час Італія також зазвичай оголошує період національного трауру.

Похорон Папи Римського, швидше за все, відбудеться на площі Святого Петра на 4 – 6 день після його смерті. Службу очолить 91-річний декан колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре.

Традиційно папу ховають у Ватиканських гротах, склепах під собором Святого Петра. Там поховані майже 100 пап, у тому числі папа Бенедикт XVI, попередник Франциска, який пішов у відставку у 2013 році та помер у 2022 році,

– кажуть у Politico.

Однак, у 2023 році Франциск розповідав, що місцем свого останнього спочинку він обрав базиліку Санта-Марія-Маджоре в Римі. Це місце він часто відвідує для молитви перед і після кожної закордонної поїздки.

Він стане першим Папою за понад століття, якого поховають не у Ватикані. Останнім понтифіком, похованим поза межами Ватикану, був Лев XIII. Його поховали у 1903 році в римській базиліці Святого Іоанна Латеранського.

Похорон Папи Франциска пройде за спрощеною процедурою – саме так заповідав сам понтифік.

Як повідомляли у Reuters, він відмовився від традиційної церемонії з трьома вкладеними трунами та публічним прощанням на катафалку. Папу не виставлятимуть на підвищеній платформі в соборі Святого Петра для огляду публікою, як це робили раніше. Відвідувачі зможуть віддати шану Папі, але його тіло залишатиметься в труні з відкритою кришкою.

Він також, ймовірно, буде похований зі своїм рогіто – документом із 1000 слів, яке розповідає про його життя та правління.

Через 2 – 3 тижні після похорону папи колегія кардиналів збереться в Сикстинській капелі, щоб провести конклав. Це надзвичайно секретний процес обрання нового понтифіка.

Голосувати за нового папу зможуть близько 120 кардиналів – вони повинні бути молодші за 80 років.

Цей процес може тривати досить довго. Так, Франциска обирали 24 години у 5 турів.

Коли тур завершується, бюлетені з голосами спалюють у Сикстинській капелі, там також запалюють хімічну речовину в іншій печі, яка дасть чорний або білий дим. Чорний означатиме, що Папу не обрали, а білий – обрали.