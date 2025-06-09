Известно, что среди освобожденных из плена есть те, что находились в неволе с 2022 года. О том, кого именно удалось вернуть в Украину в рамках обмена, рассказывает 24 Канал.

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Кто вернулся из российского плена

Обратите внимание! 24 Канал публикует официальные данные от местных властей каждой области по возвращенным из плена. Мы будем дополнять новость, если будет появляться новая информация.

16:50, 9 июня Трое защитников возвращаются в Черкасскую область В Украину, по данным ОВА, вернули младших сержантов Дениса Панчука и Яна Макутина, солдата Павла Ирченко. Известно, что двое из них считались пропавшими без вести.

16:40, 9 июня Удалось освободить защитников из Ивано-Франковской области По данным ОВА, среди освобожденных – Андрей Биник из Калушской общины и Анатолий Тымкив из Ивано-Франковской территориальной общины.

16:20, 9 июня Домой вернулись двое буковинцев По данным Черновицкой ОГА, из плена вернулся 22-летний Иван Иванченко из села Грубная Сокирянской общины Днестровского района и 25-летний Дмитрий Кизов из села Ржавинцы Юрковецкой общины Черновицкого района.

16:10, 9 июня Еще двое винничан возвращаются домой в рамках обмена Защитников зовут Владислав и Савва. Городской голова Винницы Сергей Моргунов рассказал, что ребят удалось вернуть домой в рамках нового этапа обмена.

16:05, 9 июня Домой вернули защитников, родом из Днепропетровской области По данным ОВА, еще 5 жителей Днепропетровской области освободили из российского плена.