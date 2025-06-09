Відомо, що серед звільнених з полону є ті, що перебували в неволі з 2022 року. Про те, кого саме вдалося повернути в Україну у рамках обміну, розповідає 24 Канал.

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Хто повернувся з російського полону

Зверніть увагу! 24 Канал публікує офіційні дані від місцевої влади кожної області щодо повернутих з полону. Ми доповнюватимемо новину, якщо з'являтиметься нова інформація.

16:50, 9 червня Троє захисників повертаються на Черкащину В Україну, за даними ОВА, повернули молодших сержантів Дениса Панчука та Яна Макутіна, солдата Павла Ірченка. Відомо, що двоє з них вважалися зниклими безвісти.

16:40, 9 червня Вдалося визволити захисників з Івано-Франківської області За даними ОВА, серед звільнених – Андрій Біник з Калуської громади та Анатолій Тимків з Івано-Франківської територіальної громади.

16:20, 9 червня Додому повернулися двоє буковинців За даними Чернівецької ОДА, з полону повернувся 22-річний Іван Іванченко із села Грубна Сокирянської громади Дністровського району та 25-річний Дмитро Кизов із села Ржавинці Юрковецької громади Чернівецького району.

16:10, 9 червня Ще двоє вінничан повертаються додому у рамках обміну Захисників звати Владислав та Сава. Міський голова Вінниці Сергій Моргунов розповів, що хлопців вдалося повернути додому в межах нового етапу обміну.

16:05, 9 червня Додому повернули захисників, родом із Дніпропетровської області За даними ОВА, ще 5 мешканців Дніпропетровської області звільнили з російського полону.