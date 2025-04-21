В голосовании среди 253 римских епископов-кардиналов участвуют только те, что младше 80 лет. Их – 138 человек. Они тайно напишут имя своего кандидата в бюллетене и положат его в чашу на алтаре. Затем голоса подсчитают, после чего бюллетени сожгут, передает 24 Канал.

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Кто может стать следующим Папой

Теоретически любой крещеный и неженатый римо-католик имеет право на папство, но в течение последних 700 лет папу всегда выбирали из коллегии кардиналов. Наблюдатели из Ватикана называют кардиналов, которые имеют хорошие шансы стать папами, "папабили".

Издание New York Post опубликовало перечень возможных преемников Франциска. В список вошли 8 кардиналов из разных стран.

Кардинал Пьетро Паролин, 70 лет, Италия

Государственный секретарь Ватикана. С ноября прошлого года является фаворитом среди букмекеров. Считается политически умеренным. в 2014 году Папа Римский Франциск сделал его кардиналом.

Паролин посещал также Украину. В частности, летом 2024 года он побывал в Киеве, где обсудил с украинскими чиновниками роль Ватикана в обмене военнопленных и возвращении тел погибших украинских защитников.

Встреча Паролина и Зеленского / Офис президента

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу, 65 лет, Демократическая Республика Конго

Президент Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара. Франциск назначил его кардиналом в 2019 году. Критиковал заявление Папы о разрешении католическим священникам благословлять неженатые и гомосексуальные пары. Бесунгу объявил эту доктрину недействительной на Африканском континенте.

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу / Фото Associated Press

Кардинал Вим Эйк, 71 год, Нидерланды

Бывший врач, один из самых консервативных фаворитов. Решительно выступает против гражданских повторных браков в случае неполучения решения об аннулировании первого брака. Кардинал с 2012 года.

Нидерландский кардинал Виллем Эйк / Фото Credo

Кардинал Петер Эрде, 72 года, Венгрия

Бывший президент Совета епископских конференций Европы, влиятельная фигура в политике современной католической церкви. Он свободно владеет английским, итальянским, французским, словацким, латынью и родным венгерским языками. С 2003 – кардинал.

Эрде выступает против практики причастия разведенных или повторно женатых католиков. Также он против того, чтобы европейские страны принимали беженцев, заявляя, что это равносильно торговле людьми.

Кардинал Луис Антонио Тагле, 67 лет, Филиппины

С 2012 года назначенный кардиналом, Тагле критикует отношение Церкви к ЛГБТ-людям, а также к разведенным и повторно женатым католикам. В интервью 2015 года он сказал, что строгая позиция Церкви в отношении геев, разведенных и одиноких матерей навредила ее цели евангелизации.

Кардинал Рэймонд Берк, 76 лет, США

Ведущий архиконсерватор в церкви, сторонник латинской мессы и публичный критик либеральных тенденций Папы Франциска. Кардинал с 2010 года. Выступал против разрешения разведенным и повторно женатым парам принимать Евхаристию. Берк также бросил вызов новой формулировке Церкви относительно искусственной контрацепции, геев и гражданских браков, назвав ее "нежелательной".

В 2004 году организация Bishop Accountability сообщила, что, как архиепископ Сент-Луиса, Берк намеренно игнорировал несколько обоснованных сообщений о сексуальных домогательствах со стороны некоторых священников. Подозреваемые в сексуальных домогательствах переводились в другие приходы, а не подвергались наказаниям.

Рэймонд Берк / Фото AP

Кардинал Марио Греч, 67 лет, Мальта

Генеральный секретарь Синода епископов. С 2020 года – кардинал. Его называют вероятным умеренным преемником Франциска.

Он ранее говорил о необходимости обращаться к тем, кто отчужден от Церкви из-за своей сексуальности или семейного положения.

Кардинал Марио Греч / Фото AP

Кардинал Маттео Дзуппи, 69 лет, Италия

Матео Дзуппи в Украине / Фото Vatican News

Президент Итальянской епископской конференции. Родился в Риме и занимал ключевую должность архиепископа Болоньи. В 2019 году Папа Римский Франциск назначил его кардиналом. Считался любимцем Франциска.

В 2023 году он совершил миротворческую миссию в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. В октябре 2024 года Дзуппи посетил Москву, чтобы встретиться с представителями российских властей для обсуждения обмена пленных и возвращения депортированных украинских детей.