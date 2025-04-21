Через несколько недель после похорон папы коллегия кардиналов соберется в Сикстинской капелле, чтобы провести конклав. Это чрезвычайно секретный процесс избрания нового понтифика.

Теоретически любой крещеный римо-католик имеет право на папство, но в течение последних 700 лет папу всегда выбирали из коллегии кардиналов.

Большинство из 266 понтификов были европейцами. Но Франциск был рожден в Аргентине и стал первым папой не из Европы за 1300 лет.

Кандидаты на пост папы не ведут никакой открытой агитации. Наблюдатели из Ватикана называют кардиналов, которые имеют хорошие шансы стать папами, papabile.

В день голосования Сикстинская капелла со знаменитым потолком, разрисованным Микеланджело, будет физически ограждена, а кардиналы, давшие присягу хранить тайну, будут заперты внутри.

В голосовании могут участвовать только кардиналы в возрасте до 80 лет. Их – около 120 человек. Они тайно проголосуют за своего избранного кандидата, написав его имя в бюллетене и положив его в чашу на алтаре.

Если ни один из кандидатов не наберет необходимой две трети голосов, то далее проводится новый тур голосования. Их за день может быть 4.

Конклав, который избрал Папу Франциска в 2013 году, длился около 24 часов и имел 5 голосований. Правда, этот процесс может длиться и дольше. Так, в XIII веке он длился примерно 3 года, а в XVIII – 4 месяца.

После подсчета бюллетени сжигают в заранее установленной печи в Сикстинской капелле, а в другой – зажигают химическое вещество, информируя мир: черный дым – нового папу не выбрали, белый дым – выбрали.

После успешного голосования представитель Коллегии кардиналов зачитывает латинское объявление Habemus papam, что означает "У нас есть Папа", с главного балкона базилики Святого Петра.

Затем новоизбранный Папа, выбрав папское имя (скорее всего, в честь святого или предшественника) и надев белую сутану, выходит на балкон, чтобы выступить со своим первым обращением к публике.

Большинство пап находилось в должности до дня своей смерти. Только 85-летний Бенедикт XVI, который ушел в отставку в 2013 году из-за ухудшения здоровья, – единственный за 600 лет понтифик, который решил сам уйти с должности.