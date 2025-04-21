Франциск нарушал традиции внутри церкви и жил иначе, чем другие папы. Все, что известно об умершем понтифике, его путь, заявления о войне в Украине и смерти, читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Забальзамированные сердца, три гроба и тайная борьба за власть: что происходит, когда умирает Папа
Что известно о смерти Папы Франциска
Трамп приказал приспустить флаги после смерти Франциска
Президент Дональд Трамп приказал приспустить флаги в "знак уважения к памяти" Папы Франциска.
Приказ распространяется на "все общественные здания и территории, на всех военных постах и военно-морских станциях, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов и их территорий и владений до захода солнца, в день погребения".
Он также включил "посольства, представительства Соединенных Штатов, консульские учреждения и другие объекты за рубежом, включая все военные объекты и военно-морские суда и станции".
Папа Римский Франциск хорошо относился к России, –Путин
Диктатор Владимир Путин назвал уход Папы Римского Франциска из жизни в Пасхальные дни особым знаком, отметив его вклад для мира. Также российский диктатор заявил, что понтифик хорошо относился к России в целом.
Папа Римский Франциск относился к России очень положительно,
– сказал он.
Церковь объявила о смерти Папы
Показал пример страдания, Римско-Католическая Церковь прокомментировала смерть Папы Франциска
Через несколько недель соберется конклав
Через несколько недель после похорон папы коллегия кардиналов соберется в Сикстинской капелле, чтобы провести конклав. Это чрезвычайно секретный процесс избрания нового понтифика.
Теоретически любой крещеный римо-католик имеет право на папство, но в течение последних 700 лет папу всегда выбирали из коллегии кардиналов.
Большинство из 266 понтификов были европейцами. Но Франциск был рожден в Аргентине и стал первым папой не из Европы за 1300 лет.
Кандидаты на пост папы не ведут никакой открытой агитации. Наблюдатели из Ватикана называют кардиналов, которые имеют хорошие шансы стать папами, papabile.
В день голосования Сикстинская капелла со знаменитым потолком, разрисованным Микеланджело, будет физически ограждена, а кардиналы, давшие присягу хранить тайну, будут заперты внутри.
В голосовании могут участвовать только кардиналы в возрасте до 80 лет. Их – около 120 человек. Они тайно проголосуют за своего избранного кандидата, написав его имя в бюллетене и положив его в чашу на алтаре.
Если ни один из кандидатов не наберет необходимой две трети голосов, то далее проводится новый тур голосования. Их за день может быть 4.
Конклав, который избрал Папу Франциска в 2013 году, длился около 24 часов и имел 5 голосований. Правда, этот процесс может длиться и дольше. Так, в XIII веке он длился примерно 3 года, а в XVIII – 4 месяца.
После подсчета бюллетени сжигают в заранее установленной печи в Сикстинской капелле, а в другой – зажигают химическое вещество, информируя мир: черный дым – нового папу не выбрали, белый дым – выбрали.
После успешного голосования представитель Коллегии кардиналов зачитывает латинское объявление Habemus papam, что означает "У нас есть Папа", с главного балкона базилики Святого Петра.
Затем новоизбранный Папа, выбрав папское имя (скорее всего, в честь святого или предшественника) и надев белую сутану, выходит на балкон, чтобы выступить со своим первым обращением к публике.
Большинство пап находилось в должности до дня своей смерти. Только 85-летний Бенедикт XVI, который ушел в отставку в 2013 году из-за ухудшения здоровья, – единственный за 600 лет понтифик, который решил сам уйти с должности.
Похороны Папы Франциска состоятся в течение 9 дней после смерти, а конклав для избрания его преемника проведут в течение месяца.
В нем будет участвовать один украинец. Речь идет об отце Николае Бычко, епископе Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии.
СМИ назвали вероятную причину смерти Папы Римского
Папа Франциск, вероятно, умер из-за инсульта. Врачи римской больницы Джемелли утверждают, что смерть наступила из-за серьезных проблем кровоизлияния с мозгом, без связи с предыдущими респираторными проблемами.
Святой Престол в ближайшее время обнародует официальное заявление о причине смерти.
Папа Римский Франциск до своей смерти был известен тем, что нарушал традиции внутри католической церкви. Понтифик также выбрал жить другой жизнью, чем другие папы.
Комментатор Sky News Аластер Брюс рассказал, что 88-летний Франциск при жизни отказался проживать в Епископском дворце. Это место в Ватикане, где обычно живет Папа.
Вместо этого понтифик выбрал "более простую" жизнь и решил жить в доме Санта-Марта в задней части Ватикана.
О нем заботились члены его семьи, которые, видимо, сегодня оплакивают и скорбят из-за смерти Папы,
– говорит Брюс.
Папа Римский Франциск также высказал свои пожелания относительно "гораздо более простых" похорон, которые избегут многих традиционных пышнот, которые раньше были после смерти пап.
Папа Франциск – первый за более чем столетие, кого похоронят за пределами Ватикана
Папа Франциск решил, что его похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в крипте под базиликой Святого Петра, как его предшественников.
Похоронный ритуал будет отличаться от предыдущих: будет использован только один гроб и тело будет выставлено в открытом гробу для публичного почитания.
Онлайн-трансляция из Ватикана после смерти Папы Римского
Глава ПЦУ Епифаний отреагировал на смерть Папы Римского Франциска
С сердечной печалью воспринял сегодняшнюю весть об уходе из жизни Папы Римского Франциска. Как глава Римско-Католической Церкви он посвятил свою жизнь служению Богу, распространению христианской веры, вводил немало гуманитарных инициатив, чтобы помочь нуждающимся,
– написал глава ПЦУ Епифаний.
Он рассказал, что во время личных встреч Папа Римский Франциск выражал искреннее беспокойство судьбой украинцев, страдающих от российской агрессии.
Для нас чрезвычайно важными стали его усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращение в Украину депортированных российскими властями детей. Покойный понтифик стремился в соответствии со своими убеждениями помочь украинцам достичь мира и всегда призывал к молитве об этом. Вчера в своем пасхальном послании Папа снова вспомнил об "Украине, растерзанной войной", выразив надежду на установление, по Божьей воле, справедливого и устойчивого мира в нашей стране,
– также добавил митрополит Епифаний.
Он выразил сердечное соболезнование всем католикам, епископату и полноте Римско-Католической Церкви в Украине и Украинской Греко-Католической Церкви.
Издание New York Post опубликовало перечень возможных преемников Франциска. В список вошли 8 кардиналов из разных стран, о которых вы можете прочитать в материале 24 Канала:
- Пьетро Паролин, 70 лет, Италия
- Фридолин Амбонго Бесунгу, 65 лет, Демократическая Республика Конго
- Вим Эйк, 71 год, Нидерланды
- Петер Эрде, 72 года, Венгрия
- Луис Антонио Тагле, 67 лет, Филиппины
- Рэймонд Берк, 76 лет, США
- Марио Греч, 67 лет, Мальта
Реакция премьера Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что Папу Франциска запомнят за его моральное лидерство.
Сегодня мы присоединяемся к христианам-католикам во всем мире в их скорби о потере религиозного лидера Римско-Католической Церкви. Папу Франциска будут помнить как морального лидера, который верил в мир, солидарность и дружбу,
– сказал Мицотакис.
Реакция президента Филиппин
Президент Филиппин Фердинанд Р. Маркос-младший вместе с католическими верующими выражает скорбь по поводу смерти Папы Франциска.
Маркос отдал дань уважения покойному понтифику как человеку глубокой веры и смирения, который "руководил не только с мудростью, но и с сердцем, открытым ко всем – особенно к бедным и забытым".
Своим примером Папа Франциск научил нас, что быть хорошим христианином – означает проявлять доброту и заботу друг к другу. Его смирение вернуло многих в лоно Церкви,
– сказал он.
Реакция президента Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган указал, что с грустью узнал о смерти духовного лидера католического мира, Главы государства Ватикан – Папы Франциска.
Папа Франциск был уважаемым государственным деятелем, который придавал большое значение диалогу между различными религиозными группами. Он проявлял инициативу перед лицом гуманитарных трагедий, в частности в вопросе Палестины и геноцида в Газе. Выражаю искренние соболезнования от себя лично и от имени моего народа семье покойного, Государству Ватикан и всему католическому миру. Желаю сил и терпения в это трудное время,
– написал он.
Реакция Трампа и Байдена
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Trust Social опубликовал короткое сообщение.
Покойся с миром Папа Франциск! Пусть Бог благословит его и всех, кто его любил!,
– написал он.
Экс-президент США Джо Байден отметил, что он и Джилл с большой грустью узнали о смерти Его Святейшества Папы Франциска.
По словам Байдена, Франциск был не таким, как его предшественники. Папу Франциска запомнят как одного из самых выдающихся лидеров нашего времени, и политик благодарен судьбе за то, что имел честь знать его лично.
В течение десятилетий он служил наиболее уязвимым у себя на родине в Аргентине, и его миссия – служить бедным – никогда не прекращалась. Как Папа, он был любящим пастырем и требовательным учителем, который протягивал руку к представителям других вероисповеданий. Он призывал нас бороться за мир и защищать нашу планету от климатического кризиса. Он был голосом тех, кто не имел голоса, и поддерживал обездоленных. Он заставлял каждого чувствовать себя увиденным и принятым Церковью. Он выступал за справедливость, преодоление бедности и страданий в мире,
– указал Байден.
Экс-президент добавил: прежде всего - он был Папой для всех. Он был Папой Народа - светом веры, надежды и любви.
Бразильский лидер объявил семидневный траур по Папе
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва отдал дань памяти Папе и объявил в Бразилии семидневный траур по понтифику.
Сегодня человечество теряет голос уважения и приветствия для других. Пусть Бог утешит тех, кто сегодня, во всем мире, страдает от этой огромной потери. В его память и в знак уважения к его труду я постановляю семидневный траур в Бразилии,
– указал он в заявлении.
Как реагирует мир на смерть Папы
Король Чарльз III и королева Камилла выразили соболезнования в связи со смертью Папы Франциска, отметив его влияние на жизнь многих людей.
Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф отметил, что Папа Франциск – это "человек из народа". Он подчеркнул, что умерший понтифик осознавал острые проблемы современности и привлекал к ним внимание.
На странице Европейского парламента в связи со смертью Франциска опубликовали его речь во время визита в 2014 году. Папа также проводил встречи с президентами парламента – в 2021 году с Дэвидом Сассоли, а в 2024 – с Робертой Мецолой.
Президент Европарламента Роберта Мецола назвала его "Народным Папой", который своей любовью к жизни, надеждой на мир, сочувствием к равенству и социальной справедливости запомнился всем в мире.
Франциск прилагал усилия для освобождения украинских пленных и детей
Несмотря на неоднозначные высказывания о войне, Папа Франциск прилагал усилия для освобождения украинских пленников и украденных россиянами украинских детей.
Кроме того, он при жизни инициировал немало благотворительных акций и сборов для украинских беженцев, а также завел традицию еженедельных упоминаний об Украине в апостольских молитвах.
Что говорил Папа о войне в Украине
В Украине к Папе было неоднозначное отношение из-за противоречивых заявлений о войне.
За свою каденцию Папа Римский Франциск наговорил немало скандальных вещей о российской агрессии. В частности, он фактически призвал Украину к капитуляции "ради сохранения человеческих жизней".
В августе 2022 года Франциск назвал дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью, которую взорвали в Подмосковье, "невинной жертвой войны".
В июле 2023 года Папа призвал к восстановлению Черноморской инициативы следующим образом:
Я обращаюсь к моим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть восстановлена и зерно могло быть безопасно транспортировано.
В августе 2023 года Папа Римский разозлил украинцев видеообращением к российской молодежи. В нем он призвал ее не отказываться от своего имперского наследия. Он несколько раз отметил "величие" России и ее культуры. Также Папа поблагодарил россиян за то, что они русские.
Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими,
– говорилось в выступлении Папы.
Позже Франциск оправдался. Мол, его слова о "великой России" были неудачно сформулированы. Он якобы хотел напомнить россиянам об их великом культурном наследии и не намеревался возвеличивать империализм.
За время полномасштабного вторжения Франциск неоднократно призывал Россию и Украину к мирным переговорам. Так, в марте 2024 года после того, как президент Турции Эрдоган предложил стать посредником в переговорах Киева и Москвы, понтифик в одном из интервью высказал свой печально известный тезис о "храбрости белого флага". Он отметил, что Украина ради спасения человеческих жизней якобы должна признать поражение и начать переговоры с врагом. Франциск заметил, что, мол "поднять белый флаг" – это проявление не слабости, а смелости. Тогда в ответ президент Зеленский попросил Папу не заниматься "виртуальным посредничеством" между агрессором и жертвой. Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что своими словами относительно Украины Франциск намеревался "призвать к прекращению огня и восстановить смелость переговоров", но не имел в виду капитуляцию.
После того скандала Папа снова вспомнил об Украине 21 апреля 2024 года. Он призвал мир "не забывать о страдающей Украине, мученической Украине, которая много страдает из-за войны".
В декабре 2024 года в своем рождественском обращении "Urbi et Orbi" Франциск прямо упомянул войну в Украине и призвал к "смелости, необходимой, чтобы открыть двери для переговоров".
5 февраля 2025 года понтифик принял участие в видеоконференции с 250 молодыми украинцами из Киева и разных городов Европы и Америки. Отвечая на вопросы молодежи, он призвал ее быть патриотами.
Сегодня миссия молодых украинцев – быть патриотами. И вы не должны прятаться от всех проблем, которые у вас есть, от войны,
– сказал Папа.
Во время мероприятия Папа также призвал украинцев противостоять инстинкту "отвечать на удар другим ударом" и строить мир через диалог.
Украинские власти отреагировали на смерть Папы Франциска
Миллионы людей по всему миру оплакивают трагическую весть о смерти Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви,
– написал украинский президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что "покойный умел дарить надежду, облегчать страдания молитвой и способствовать единству".
Он молился за мир в Украине и за украинцев. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые обращались к Папе Франциску за духовной поддержкой. Вечная память!
– говорится в заметке главы государства.
Отреагировал на смерть Папы и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что это трагическая весть для всего мира.
Франциск был воспитанником украинского священника Степана Чмиля
Папа Римский Франциск. Понтифик имел особую связь с Украинской греко-католической церковью, ведь был воспитанником украинского священника Степана Чмиля.
В январе 2018 года Папа Франциск посетил собор Святой Софии в Риме, где рассказал, что каждый день молится перед иконой Богородицы, которую ему подарил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. Он добавил, что таким образом "начинает и завершает день по-украински".
Кроме этого, в июле 2019 года в Ватикане состоялась встреча Папы с Предстоятелем и митрополитами УГКЦ, во время которой он выразил поддержку Украине.
Отметим, что в 2015 году Папа Франциск также признал "героические добродетели" митрополита Андрея Шептицкого, что стало важным шагом в процессе его беатификации. Таким образом понтифик отметил роль митрополита в развитии УГКЦ, его гуманитарную деятельность и помощь преследуемым во времена Второй мировой войны.
А уже в декабре 2024 года он удостоил кардинального достоинства епарха Мельбурнского Украинской греко-католической церкви Николая Бычка, что стало еще одним важным шагом в признании украинского католического сообщества на мировом уровне.
В Италии отменили все развлекательные события, в частности, футбольные матчи понедельника из-за смерти Папы Римского.
Папа Римский Франциск на Пасху в последний раз появился на публике
Папа Римский Франциск в последний раз появился на публике в воскресенье, 20 апреля. В этот день 88-летний понтифик произнес традиционное пасхальное благословение, выступив с балкона базилики Святого Петра.
Несмотря на то, что нынешнее пасхальное послание "Urbi et Orbi" зачитал архиепископ Диего Равелли, Франциск с трибуны также коротко благословил верующих.
Это стало его самым громким появлением после выписки из больницы в конце марта.
По словам журналистов, Папа Римский выглядел слабым, когда его вывезли на балкон над входом в базилику Святого Петра в инвалидной коляске. После этого его провезли в папомобиле сквозь толпу верующих в Ватикане.
Верующие встретили Папу Римского приветствиями, аплодисментами и скандированием "Viva il Papa", что означает "Да здравствует Папа".
В этом году 88-летний понтифик не возглавлял главные богослужения Страстной недели и Пасхи, однако ненадолго появлялся на публике во время пасхальных выходных.