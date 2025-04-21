Через кілька тижнів після похорону папи колегія кардиналів збереться в Сикстинській капелі, щоб провести конклав. Це надзвичайно секретний процес обрання нового понтифіка.

Теоретично будь-який хрещений римо-католик має право на папство, але протягом останніх 700 років папу завжди обирали з колегії кардиналів.

Більшість із 266 понтифіків були європейцями. Але Франциск був народжений в Аргентині та став першим папою не з Європи за 1300 років.

Кандидати на посаду папи не ведуть ніякої відкритої агітації. Спостерігачі з Ватикану називають кардиналів, які мають хороші шанси стати папами, papabile.

У день голосування Сикстинська капела зі знаменитою стелею, розмальованою Мікеланджело, буде фізично огороджена, а кардинали, які дали присягу зберігати таємницю, будуть замкнені всередині.

У голосуванні можуть брати участь лише кардинали віком до 80 років. Їх – близько 120 осіб. Вони таємно проголосують за свого обраного кандидата, написавши його ім'я в бюлетені та поклавши його в чашу на вівтарі.

Якщо жоден із кандидатів не набере необхідної дві третини голосів, то далі проводиться новий тур голосування. Їх за день може бути 4.

Конклав, який обрав Папу Франциска у 2013 році, тривав близько 24 годин і мав 5 голосувань. Щоправда, цей процес може тривати й довше. Так, у XIII столітті він тривав приблизно 3 роки, а у XVIII – 4 місяці.

Після підрахунку бюлетені спалюють у заздалегідь встановленій печі в Сикстинській капелі, а в іншій – запалюють хімічну речовину, інформуючи світ: чорний дим – нового папу не обрали, білий дим – обрали.

Після успішного голосування представник Колегії кардиналів зачитує латинське оголошення Habemus papam, що означає "У нас є Папа", з головного балкону базиліки Святого Петра.

Потім новообраний Папа, обравши папське ім'я (швидше за все, на честь святого чи попередника) і одягнувши білу сутану, виходить на балкон, щоб виступити зі своїм першим зверненням до публіки.

Більшість пап перебувала на посаді до дня своєї смерті. Лише 85-річний Бенедикт XVI, який пішов у відставку у 2013 році через погіршення здоров'я, – єдиний за 600 років понтифік, який вирішив сам піти з посади.