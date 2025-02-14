88-летний понтифик уже несколько дней имеет симптомы болезни, из-за чего на последних мероприятиях его подготовленные речи зачитывали официальные представители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и The Guardian.

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В каком состоянии находится понтифик

Папа Римский отменяет мероприятия в течение следующих нескольких дней, включая юбилейную аудиенцию завтра, а мессу в воскресенье будет отправлять кардинал Хосе де Мендонса.

Также отменен визит на Римскую киностудию Cinecitta в понедельник.

По данным Reuters, понтифик провел несколько встреч в пятницу перед тем как поехать в больницу, в том числе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

CNN сообщали, что Франциск был благосклонно бодр, но имел трудности с дыханием.

Это не первый случай госпитализации Франциска из-за проблем с дыхательной системой. В марте 2023 года он уже проходил лечение в этой же больнице, проведя там трое суток.

Кроме того, в декабре прошлого года Папа был вынужден отменить запланированную поездку в ОАЭ на климатическую конференцию ООН (COP28) из-за ухудшения состояния здоровья.