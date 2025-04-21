Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Від чого помер Папа Римський Франциск

Ватикан опублікував свідоцтво про смерть понтифіка. У ньому йдеться, що Папа впав у кому перед смертю рано-вранці 21 квітня.

Папа Римський Франциск помер від інсульту і незворотної серцевої недостатності, повідомив ватиканський лікар Андреа Арканджелі у свідоцтві про смерть, опублікованому в понеділок,

– цитують журналісти.

Сайт Vatican News додав: Папа страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.

Смерть констатували за допомогою електрокардіоанатомічного запису.

Раніше ЗМІ припустили, що Папа міг померти від інсульту. Втім, джерела Sky News повідомили, що офіційна заява про смерть очільника католицької церкви буде ввечері 21 квітня.

У світі сумують за понтифіком. На його батьківщині, в Аргентині, оголосили семиденну жалобу.