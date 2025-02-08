Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Украинские защитники сбили самолет врага

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода сбили российский Су-25 на Торецком направлении. Вражеский штурмовик приземлили воины ПВО.

Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО,

– сообщили в бригаде.

Военные также добавили, что впоследствии будут детали по сбиванию самолета. Также в 28-й ОМБр анонсировали видео по уничтожению штурмовика.

Что известно о Су-25 Су-25 – это советский одноместный бронированный дозвуковой штурмовик. Его главная задача – оказание авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные медленные цели.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 370 самолетов и 331 вертолет.

К слову, это уже второй сбитый штурмовик такого типа на счету воинов 28-й ОМБр. Так, 28 августа 2024 зенитчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода приземлили очередной Су-25.

Украинские защитники сбили его на Краматорском направлении с ПЗРК. Как добавили в пресс-службе бригады, 28 августа 2024 года был первый сбитый самолет Су-25 на счету 28 ОМБр.