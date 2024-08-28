С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже уничтожили 367 самолетов. Кроме того, украинские защитники также "приземлили" 328 вертолетов.

К теме Под Покровском Россия положит 50 – 60 тысяч своих людей, – Зеленский

ВСУ сбили Су-25

Воины подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады поразили российский штурмовик Су-25. По состоянию на сейчас судьба экипажа неизвестна.

Судьба экипажа пока неизвестна, однако мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше,

– добавили в пресс-службе бригады.

В сети также опубликовали кадры, на которых показали поражение Су-25. На них видно, что после попадания борт вспыхнул и начал падать.

Поражение вражеского Су-25: смотрите видео

В телеграм-канале ОСГВ "Хортица" добавили, что истребитель "приземлили" точным выстрелом из ПЗРК на Краматорском направлении. Известно, что вражеский Су-25 пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны, однако украинские защитники дали достойный ответ.

С сегодняшнего дня в российской штурмовой авиации стало на один самолет меньше. Его обломки украшают донецкие пейзажи,

– добавили в ОСГВ "Хортица".