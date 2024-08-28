Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже знищили 367 літаків. Окрім того, українські захисники також "приземлили" 328 гелікоптерів.

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ЗСУ збили Су-25

Воїни підрозділу ППО 28-ї окремої механізованої бригади вразили російський штурмовик Су-25. Наразі доля екіпажу невідома.

Доля екіпажу поки невідома, проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше,

– додали в пресслужбі бригади.

У мережі також опублікували кадри, на яких показали ураження Су-25. На них видно, що після влучання борт спалахнув і почав падати.

Ураження ворожого Су-25: дивіться відео

В телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця" додали, що винищувач "приземлили" влучним пострілом з ПЗРК на Краматорському напрямку. Відомо, що ворожий Су-25 намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони, однак українські захисники дали гідну відповідь.

Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі,

– додали в ОСУВ "Хортиця".

Що відомо про штурмовик Су-25 Су-25 вважається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, який використовують понад 30 країн. Його розробили у 1970-х роках в СРСР. Штурмовик може розвивати швидкість до понад 900 кілометрів на годину, обладнаний різноманітною зброєю та може нести кілька типів ракет. Су-25 використовують для проведення розвідки, підтримки бойових дій, знищення ворожих танків та техніки.

Це не перший збитий літак такого типу. 23 липня 2024 року українські зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили Су-25 на Покровському напрямку.