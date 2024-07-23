Зенітники збили Су-25 у Донецькій області. Це сталося на Покровському напрямку.
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Другий за місяць
Українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25,
– мовиться в повідомленні.
У ОСУВ "Хортиця" зазначили про "Покровський трикутник" для російської авіації.