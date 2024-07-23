Російські аеродроми часто стають цілями для атак, адже там перебувають літаки. які Росія використовує для бомбардування наших міст. Показали супутникові знімки Морозовська після атаки.

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Росіяни зазнали втрат

Внаслідок атаки на аеродром Морозовськ росіяни зазнали втрат. Зокрема, було вражено:

позицію дивізіону ЗРК С-300/400;

район стоянки літака Су-34 (знаходився на стоянці 20.07);

район стоянки винищувачів

склад паливно-мастильних матеріалів;

злітно-посадкова смуга.

Наслідки атаки на Морозовськ: дивіться відео

Крім цього, за добу росіяни втратили 1220 солдатів. Окрім живої сили, ворог втрачає і техніку. Статистику втрат ворога станом на ранок 23 липня оприлюднив Генштаб ЗСУ. При цьому зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.