Об этом стало известно в четверг, 6 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

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