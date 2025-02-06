Об этом стало известно в четверг, 6 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
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В Украину прибыли первые французские модернизированные истребители Mirage 2000. Это должно усилить украинские воздушные силы. Точного количества предоставленных самолетов пока не указали.
Об этом стало известно в четверг, 6 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
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