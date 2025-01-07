Также с помощью Mirage можно будет мощно применять французские авиабомбы Hammer. В частности, это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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"Теперь, если появляются французские самолеты, то ракеты Storm Shadow и SCALP, прежде всего SCALP, можно применять более эффективно, на всю их способность. Кроме того, французские авиабомбы Hammer очень важно применять. Они не такие, как КАБы, меньшая боевая часть, но эффективные. Вопрос в количестве. С этих же самолетов это можно делать более эффективно", – объяснил он.

Известно, что ракета SCALP изготавливается совместно с немцами. Возможно, это подтолкнет Германию предоставить Украине ракеты Taurus. Здесь важна работа Украины с руководством Германии.

Есть проблемы в том, что у нас такой "зоопарк" зенитно-ракетных комплексов различных видов. Обеспечить их логистику очень трудно. Нужны различные боеприпасы. Но мы в таких условиях, что готовы хоть так, только дайте вооружение, чтобы был инструментарий уничтожать средства врага. Поэтому к F-16 добавляется еще Mirage 2000,

– отметил военный эксперт.

Напомним, в Avions Legendaires сообщают, что Франция модифицировала истребители Dassault Aviation Mirage 2000–5F, чтобы они могли нести и запускать ракеты SCALP-EG, Storm Shadow и управляемые авиационные бомбы. Франция решила передать эти самолеты после длительных переговоров.