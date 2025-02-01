Украина должна получить от Франции истребители Mirage 2000 уже до конца первого квартала 2025 года. По количеству следует понимать, что Украине не нужно 200 самолетов, чтобы превосходить Россию в авиации.

Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что достаточно было бы одной эскадрильи Mirage, также одной эскадрильи самолетов Gripen и несколько F-16.

Также Храпчинский отреагировал на скандал с переводом Воздушных сил в пехоту и объяснил, чем важна роботизированная система на фронте – все читайте далее в материале.

Лукашенко запугивает мир "Орешником"

Александр Лукашенко анонсировал прибытие в Беларусь "Орешника" и добавил, что его стране будет достаточно одного комплекса для "обеспечения безопасности". Изменит ли это что-то для нас и Европы, или же это новая игрушка, которой хвастается самопровозглашенный президент?

У Лукашенко уже есть ядерное оружие. Говорится о тактическом оружии, которое они могут использовать со своей авиацией.

Мы видим не позицию того, кто может защищаться, например, имея мощные системы противовоздушной обороны, а того, кто берет наступательное оружие, которым можно нанести удары по Европе или других странах.

В который раз наши враги показывают то, что они воюют не с Украиной, а с Европой и странами НАТО. Они наотрез не хотят видеть Украину и продолжают запугивать весь мир такими угрозами как "Орешник".

Надо понимать, что "Орешник" – это модифицированный "Ярс", межконтинентальная баллистическая ракета. В Европе есть 2 системы противодействия, которые могут ее перехватывать. Недавно и США отработали в Израиле системами THAAD по перехвату межконтинентальных баллистических ракет. Недавно они тоже испытали систему, которая позволила бы защитить США от возможных угроз.

Поэтому риторика со стороны России и Беларуси понятна, они в дальнейшем будут шантажировать весь цивилизованный мир угрозой применения любого оружия.

Интервью с Анатолием Храпчинским: смотрите видео

Хотелось бы услышать от мира, от США в частности, адекватную реакцию. Предвыборная кампания Дональда Трампа трактовалась под названием "Make America great again".

Однако вспомним, что "великая Америка" никогда не договаривалась ни с Саддамом Хусейном, ни со Слободаном Милошевичем. А он (Трамп – 24 Канал) говорит о каких-то договоренностях или разговорах с Путиным.

Поэтому кроме нас самих, кроме наших возможностей и наращивания ВПК, победить Россию с нашими партнерами, к сожалению, будет сложно, потому что мы видим, как происходит поставка основного оружия.

Собственные системы ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина не имеет соответствующих ПВО для сбивания этой ракеты, которые есть в мире, поэтому наша страна работает над созданием собственных. Благодаря чему мы можем их разработать, можно ли ожидать решений от Трампа о передаче нам систем для защиты от "Орешника" и сколько Россия в целом имеет этих ракет?

Надо понять, есть ли этот "Орешник" на самом деле. Насчет того, что россияне применили по Днепру есть много вопросов. Вероятнее всего, что эта ракета является модификацией "Ярса", который показал себя после испытаний.

Если вспомнить все испытания России, с ракетой "Буревестник" не было ни одного удачного испытания, а недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты закончилось тем, что она разорвалась прямо в шахте.

Здесь на самом деле очень много факапов. И тут у них получается какой-то "Орешник", который вместо боеголовки имеет "пулю из бетона". Поэтому здесь куча вопросов к этой ракете.

Однако противодействие должно быть. Распределение перехвата воздушных целей – это то, что используют США благодаря системам Patriot и THAAD. Это позволяет по отдельным целям использовать совсем другие системы противодействия.

Это нужно Украине. Потому что, если мы говорим о собственных системах противовоздушной обороны, надо заметить, что и некоторые системы старого советского образца себя качественно зарекомендовали в противодействии воздушным угрозам со стороны России.

В то же время некоторые системы были модернизированы и совмещены с возможностью работать с западными средствами поражения. Развитие систем противовоздушной обороны в Украине происходило благодаря модернизации старых советских систем в сочетании с современными западными образцами.

Мы видели применение средств радиолокации С-300 с пусковыми установками Patriot. Мы видели, когда на "Осу" (советский зенитно-ракетный комплекс – 24 Канал) ставили ракеты AIM. Поэтому развитие в направлении защиты воздушного пространства происходило. В то же время происходили некоторые наработки относительно способности создавать собственные системы противовоздушной обороны, которые бы работали по ряду важных целей. Речь идет не только о крылатых ракетах, а о баллистических.

Баллистическая угроза – самый тяжелый вопрос, который сейчас нам трудно решать. Мы не имеем достаточно систем противовоздушной обороны, которые могли бы работать против баллистики.

Здесь не говорится о системах Patriot, потому что Европа, Франция строят SAMP/T, которые по характеристике могут быть гораздо лучше. Нам надо общаться с Европой на фоне разговоров о возможной остановке помощи от США. Европа рассматривает возможность масштабирования производства этих систем.

В то же время в Украине есть "Южмаш", "Квант-Радиолокация" и "Луч". Если бы мы могли совместить эти разработки, например, с некоторыми французскими компаниями, которые занимаются изготовлением систем радиолокации или другими системами перехвата, это дало бы хороший результат. Тогда мы могли бы создать совместную систему противовоздушной обороны.

Несомненно, надо говорить о том, что есть некоторые украинские системы наработки, которые создавались после распада Советского Союза, которые нарабатывались, но из-за недостаточного финансирования не могли качественно развиваться.

Сейчас идет поспешная попытка нарастить и вернуть все это время, но надо говорить о том, что со стороны украинских инженеров разработки продолжаются. Говорится о малых системах противовоздушной обороны, которые будут противодействовать угрозам БПЛА, и больших системах, которые смогут перехватывать крылатые и баллистические ракеты.

Иностранные инвесторы и украинские разработки

Один из иностранных инвесторов Джастин Зифе считает, что Украина сегодня в плане технологического развития – это новый Израиль. Инвесторы готовы вкладывать средства только в технологии разработки дронов или те же системы ПВО?

Сейчас меняется тактика ведения боевых действий. Появление новых высокотехнологичных средств вооружения позволяет минимизировать наличие личного состава на линии боестолкновения и использовать роботизированную технику.

Есть иностранные роботизированные комплексы, беспилотные системы и системы радиоэлектронной борьбы, которые не только создают помехи, а имитируют работу определенных подразделений, что может ввести врага в заблуждение.

Есть активная адаптация и введение искусственного интеллекта. Сейчас говорится не об искусственном интеллекте, а о наборе алгоритмов, которые позволяют работать любой технике. Он соответствует некоторым стандартам НАТО.

Например, Mission Commander, когда военный самостоятельно принимает решение, как он будет выполнять боевую задачу. То есть он получил сектор и, приступая к выполнению задачи, он, например, понимает, что есть определенные доктрины, которые запрещают ему использовать определенные средства вооружения, потому что там могут находиться гражданские люди. Если же там есть только вражеские позиции, он может использовать другое вооружение. То есть это набор доктрин, который регламентирует выполнение боевых задач.

Это значительно упрощает работу военному, потому что ему не надо согласовывать с высшим руководством свои дальнейшие действия. То же самое мы вкладываем в роботизированную технику, которая корректируется набором алгоритмов, как она будет действовать в той или иной ситуации.

Что касается искусственного интеллекта, здесь ситуация другая, ведь здесь есть взаимодействие между роботизированной техникой, распределение задач и самостоятельное принятие решений.

Почему была основная проблема имплементации искусственного интеллекта? Потому что решение об убийстве человека принимал человек, а сейчас это делает искусственный интеллект или робот.

Мир воспринял это неоднозначно, в некоторых странах подобные разработки активно не велись. Однако с приходом нового президента США, возможности разработки искусственного интеллекта разблокировали и даже выделили определенные средства. Понятно, что с присутствием Илона Маска США будут активно вкладывать средства в технологии.

Действительно ли заинтересована западная компания инвестировать в Украину в разработку технологий? Безусловно, заинтересована. Почему? Потому что именно здесь происходит война, которой не было со времен Второй мировой, когда два государства используют большое количество личного состава, большое количество техники.

А здесь Украина противостоит роботизированной техникой. Создаются новые возможности для исследования, создания новых систем и средств вооружения, которые позволят в будущем существенно улучшить оборону любого государства.

Поэтому есть заинтересованность в том, что происходит в Украине, западные компании готовы инвестировать. Однако пока инвестирование в основном происходит благодаря извлечению определенных технологий из Украины на территорию других стран.

Интересно Несут смерть для гражданских: чем опасны новые российские дроны "Молния" и как им противодействовать

Например, Helsing (немецкая компания – 24 Канал) вернулись с дронами, которые могут противодействовать "Шахедам". Хотя представители этой компании были на одном хакатоне по этому поводу.

Они не остались в Украине, они решили их вытащить. Почему так происходит? Есть ряд пробелов в законодательных нормах, которые не позволяют или не распределяют риски между государством и частным сектором, что не выглядит как комфортные условия для инвестиций.

Прежде всего, западные компании предусматривают сохранность своих инвестиций от возможных потерь. Им безопаснее работать в своей стране, разумеется, по законодательству. Есть некоторые компании, которые заходят в Украину и работают. Однако мы говорим об общих условиях для большинства компаний, которые на самом деле были бы заинтересованы вложить деньги в Украину.

Новые технологии для фронта

Могут ли новые технологии не просто быть эффективными для обороны, а помочь изменить ситуацию на фронте?

Большинство средств роботизированных систем могут выполнять различные задачи, не только заменить пехоту. Можно убрать с линии боевого соприкосновения личный состав и сделать серую зону, которую будет контролировать роботизированная техника. Для этого у нас есть разведывательные дроны.

В начале полномасштабного вторжения мы активно искали Mavic для того, чтобы иметь разведывательные данные тактического уровня. Сейчас есть украинские компании, которые разрабатывают и изготавливают тактические беспилотники, которые позволяют получать информацию, даже подсвечивать цели для артиллерии или для любых других средств поражения, благодаря лазерным технологиям или передачи координат.

Даже в условиях тотального джаминга каналов навигации (создание радиопомех – 24 Канал) мы можем передавать четкие координаты для того, чтобы наносить удары артиллерией или любыми другими средствами поражения.

Высокотехнологичное вооружение не означает исчезновение танков или артиллерии. Это вооружение останется и частично будет заменено, например, роботизированными системами.

Для того чтобы не искать решение, как защитить танк от поражения любым средством или FPV-дроном, или вражеским танком, в свое время наращивалась броня. Сейчас броню не надо наращивать, надо сделать ее роботизированной. Тогда она будет ловкая и облегчит работу.

Это можно увидеть на примере НРК, когда цепляют гранатометы, турели с пулеметами, которые работают по вражеским позициям. Мы не отказываемся от классических систем вооружения, а особенно от авиации. Однако можем поэтапно увеличивать роботизированные системы, наращивать их интеллектуальные возможности. Это искусственный интеллект, который будет принимать решения самостоятельно.

Главная задача – чтобы на линии боестолкновения периметр, например, 5 километров контролировали три оператора с большим количеством роботизированной техники, беспилотниками воздушного, наземного образцов, системами радиоэлектронной борьбы или радиоэлектронной разведки, которые оповещают о ситуации.

Так происходит и сейчас, но пока большинством роботизированных систем управляет один оператор. Однако и здесь мы имеем прогресс. Например, у меня была возможность увидеть видео, на котором один оператор управлял двумя дронами.

На что способны самолеты Mirage

Могут ли самолеты Mirage 2000, которые в ближайшее время прибудут в Украину, сбивать в нашем небе баллистику?

Когда раньше мы говорили о возможностях F-16, мы говорили, что они могут использовать ракеты JASSM, которые имеют дальность от 300 до 900 миль. У Франции также есть ракеты класса "воздух-воздух", которые могут перехватывать российские "Су" на расстоянии более 185 километров и средства радиолокации, которые позволяют видеть на глубину более 200 километров.

Однако здесь говорится о модернизированных F-16, которые мы могли бы обновить, если бы США и западные партнеры предоставили нам вооружение, которое мы можем повесить под крыло и использовать.

Сейчас эти истребители используем как авиационную составляющую противовоздушной обороны, то есть перехват любых крылатых ракет в воздушном пространстве Украины, когда происходит массовый обстрел, обстрел ракетами класса Х-59, Х-69 из акватории Черного моря или с восточной границы.

Враг уже активно жалуется, что он якобы увидел самолеты F-16 в воздушном пространстве.

Mirage дают возможность использовать ракеты Storm Shadow/SCALP, то есть наносить удары в глубь России, французские управляемые авиабомбы, которые могут работать на более 100 километров, а также бомбы JDAM, которые могут работать на дальнее расстояние.

Однако нам надо получить паритет в воздушном пространстве для того, чтобы использовать такую авиацию близко к линии боестолкновения.

Какая деятельность нужна для того, чтобы был этот паритет?

Мы сможем дополнить авиационную составляющую, когда у нас будут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab, которые позволят нам видеть весь театр боевых действий на расстоянии с радиусом 600 километров. То есть мы сможем видеть врага на глубину 450 километров и корректировать все действия авиации и наземных служб благодаря этому командному пункту.

Мы сможем получать оперативную информацию в реальном времени о том, где развернуты системы противовоздушной обороны врага, чтобы отработать по ним авиационными или наземными средствами. Потом уже привлекать авиацию к ударам на другие участки врага.

Здесь мы в очередной раз возвращаемся к вопросу оказания помощи со стороны наших западных партнеров. Если помощь оказывают, то пусть дают F-16, но вместе с тем ракеты дальнего радиуса действия. Дают Mirage – но тогда вопрос, в каком количестве и можно ли будет эксплуатировать под крылья ракеты Storm Shadow/SCALP, которые мы уже получаем и имеем эффективные результаты применения.

Нам не надо 200 самолетов Mirage. Нам достаточно было бы, например, одной эскадрильи Mirage, одной эскадрильи самолетов Gripen и 5 – 6 F-16, с учетом, что по стандартам НАТО 1 эскадрилья – это 18 – 20 самолетов.

Это позволило бы качественно работать под руководством самолетов дальнего радиолокационного обнаружения по протоколу Link 16, который бы позволил взаимодействие между этими средствами: наземными системами противовоздушной обороны, средствами радиолокации, которые позволяют с земли видеть определенные угрозы, с самолета видеть обстановку и давать указания самолетам по уничтожению целей.

При этом каждый пилот этого самолета работает по стандарту Mission Commander, когда он самостоятельно принимает решение, в каком секторе будет работать, не согласовывая это с высшим руководством. За время согласования может существенно измениться театр боевых действий и тогда мы теряем потенциал.

Проблема мобилизации

В последнее время в медиа активно обсуждали тот факт, что часть отдельных специалистов переводят в пехоту, в Сухопутные или Десантно-штурмовые войска после предварительной подготовки в учебных центрах.

В Генштабе объяснили, что это не касается остродефицитных специалистов и тех, кто учился за рубежом. В то же время президент Украины поручил не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач. Какова ситуация по состоянию на сейчас и почему возникла эта проблема?

В общем переводят в пехоту не только специалистов из Воздушных сил. Есть соответствующие заявления со стороны медицинских бригад. Однако надо понять, что сейчас есть колоссальная нехватка личного состава на линии боестолкновения. Стоит наконец понять, что вопрос о мобилизации и наполнения ресурсов не работает так, как должен был бы работать.

Высшее военное командование, Генштаб, Воздушные силы действуют в пределах тех возможностей, которые им предоставлены. Несвоевременное пополнение личным составом Сухопутных войск приводит к тому, что Воздушные силы должны их усиливать.

Понятно, что можно поднимать ряд вопросов о проведении мобилизации и изменения законодательных норм, которое нужно было провести начиная с 2014 года. Даже в 2022 году нужно было провести законодательные изменения, которые бы позволили существенно улучшить возможности, и сделать так, чтобы люди шли служить.

В частности, улучшение финансовых вопросов – зарплаты, списание кредитных задолженностей, предоставление жилья военнослужащим – все это могло бы привести к положительному эффекту и военных становилось бы больше.

Подробно Специалистов – в пехоту: все о скандале с переводом в Воздушных силах

Например, альтернативная служба является помощью в усилении наших сил непосредственно в тылу. Потому что есть люди, которые не могут служить, в частности, из-за религиозных взглядов. Однако они могут существенно помочь, работая в тылу и обеспечивая работу воинских частей.

Есть случаи, когда приезжаешь в военный вуз, а там курсанты подметают. Курсанты должны учиться боевому искусству в зависимости от своей специальности.

Меня удивила позиция некоторых депутатов, которые отметили, что они политики и ничего не могут сделать. Вы – законотворческие люди, вы могли бы написать ряд законодательных актов или внести изменения в закон о прохождении военной службы, что бы сделало невозможным такие действия.

Также никто не обсуждал нарушение конституционных прав военных, потому что в Конституции указано, что он имеет право работать по специальности. А если он связистом и стал, например, стрелком или пехотинцем, это существенное изменение подхода и нарушение конституционных прав.

Поэтому недальновидность и отсутствие стратегических действий со стороны определенных правительственных институтов привело к тому, что мы не вовремя пополнили свои силы и имеем проблему, что военные вынуждены самостоятельно решать эти проблемы, без участия государства.

Благодаря тому количеству личного состава или того количества немотивированного личного состава, который попадает через центры комплектации.

Это приводит к даже потере потенциала из-за того, что немотивированный военный гораздо слабее.

Поэтому улучшение социально-финансовых норм для военных, создание альтернативной службы, вывод в отдельный вид войск инженерные войска. В начале полномасштабного вторжения я постоянно подчеркивал, что надо создавать отдельным родом войск Инженерные войска, тогда бы отпал вопрос о построении фортификационных сооружений непонятными компаниями, которые неизвестно куда потратили деньги.

Там были бы опытные военные, которые бы занимались строительством качественных фортификационных сооружений. Этот опыт можно было бы перенять, например, у наших западных партнеров, в частности по быстрому развертыванию фортификационных сооружений в Ираке.

Однако отсутствие стратегических действий привело к ситуативным решениям. Это то, что мы сейчас видим.

Каких специалистов чаще всего переводят в пехоту? Может ли это быть элементом влияния на людей, которые не подходят руководству?

В большом подразделении могут быть взаимоотношения, приводящие к определенным конфликтам, которые потом могут трактоваться в смысле, мол, "неугодного перевели в пехоту".

Лично я, общаясь с военными и побратимами, с которыми служил, никогда не слышал о таких случаях.

Если посмотреть на примере мобильно-огневой группы, там есть перечень личного состава, который привлечен. Не будем раскрывать все подробности, но среди них есть, например, водитель, стрелок, наводчик, командир.

Когда эта мобильно-огневая группа теряет кого-то из этих людей, происходит нагрузка по выполнению боевых задач, что приводит к большей усталости военнослужащих.

Я постоянно акцентирую внимание на том, что стрелок должен выполнять функции стрелка, наводчик – свои.

Не надо превращаться в советскую армию, где водитель одновременно был и стрелком, и техником по обслуживанию, и специалистом РТВ, который может все разобрать и отремонтировать.

Если говорить о перечне неприкосновенных позиций, то он не такой уж и большой. Он может равняться до 10% от всего военного подразделения. А говорится о том, что из Воздушных сил хотят перевести около 6,5 тысячи человек личного состава.

В то же время каждый самолет требует качественного обслуживания. Специалисты горюче-смазочных материалов проверяют качество горючего перед выпуском самолета на боевое задание. Это организм, который работает, и если его лишить одной "почки", он сможет жить, но тогда будет большая нагрузка на оставшуюся "почку". И это не является нормой.

Поэтому нужно, чтобы каждый военный выполнял обязанности в соответствии со своей должностью и выполнял свои задачи согласно расчету, который на него возложен.

Удары по защищенным объектам в России

Удары украинских беспилотников по российскому НПЗ в Рязани привели к тому, что он прекратил свою работу. Причем это предприятие пытались защитить натянутыми металлическими тросами. Также там должна быть мощная система ПВО, ведь там расположена авиабаза Дягилево.

Как тогда нашим дронам удалось обойти эту защиту и действительно ли она такая мощная?

Можно также вспомнить Энгельс в Саратовской области, где расположен едва ли не единственный аэродром стратегической авиации, который имеет базы хранения ядерного вооружения. Это ядерный объект России.

Однако мы качественно отработали по его горюче-смазочным складам, где было уничтожено большое количество авиационного топлива.

Враг активно меняет и масштабирует защиту своих средств благодаря кинетическим системам, решеткам, сеткам, другим средствам, даже системам радиоэлектронной борьбы.

Однако украинские инженеры, активно получая всю эту информацию, предлагают качественное противодействие. Вспомним сообщение на телеграм-канале "Николаевский Ванек" о том, что наши дроны были даже с КАБами.

Подход в осуществлении боевых задач заключался в его выполнении большим количеством дронов, что позволило пробить эту защиту. Поэтому в который раз мы показали российским гражданам, что у них нет защиты, что вся противовоздушная оборона, которая могла бы частично защитить их территорию, находится сейчас на временно оккупированной территории Украины и уничтожается с нашей стороны. Тем самым Россия остается обнаженной и неспособной защитить свою территорию.

За 2025 год было существенно повреждено 18 стратегических объектов на территории России. Дополнительно состоялись две массированные атаки по территории России со стороны Украины с ударами в более чем 11 российских регионах. Это довольно мощно.

Напомню, что в 2024 году было осуществлено около 7 тысяч ударов по территории России, в основном эти удары происходили благодаря нашим дронам DeepStrike. Они позволяют нам работать на глубину 2 тысячи километров.

Поэтому дальше будет, рассчитываем на то, что украинские компании смогут изготавливать эти дроны. Государство будет в этом активно помогать.

Спасибо нашим западным партнерам – Дании, Великобритании, которые создали коалицию дронов, что позволяет Силам обороны делать закупки за деньги, полученные от западных партнеров, за деньги от замороженных российских активов.

Надеемся получать усиление благодаря дронам DeepStrike, которые долетают и приносят демократию на территорию России.