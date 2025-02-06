Про це стало відомо у четвер, 6 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

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