Наприкінці 2024 року українські пілоти та механіки закінчили льотну підготовку на цих літаках. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро в ефірі радіостанції Sud Radio.

Читайте також Французький міраж для ЗСУ: на що здатні літаки Mirage 2000 та які бойові завдання виконуватимуть

У січні Франція обіцяла передати три "Міражі"

Франція до 2023 року планує замінити свої "Міражі" на нові винищувачі Rafale. Тому країна вирішила передати їх Україні і закликала це зробити й інші держави.

Загалом Україна просила про передачу 12 одиниць Mirage 2000.

Ще раніше французи обіцяли направити нам перші три такі борти у січні 2025 року. Однак, у вівторок, 28 січня, у МЗС Франції назвали нові терміни.

Французькі Mirage будуть найближчим часом в українському небі... Наприкінці першого кварталу,

– сказав Жан-Ноель Барро.

Довідково. Винищувачі Mirage мають максимальну швидкість 2 340 кілометрів на годину, а дальність польоту – 3 335 кілометрів.

Передбачається, що ці літаки суттєво підсилять українську авіацію. Ними насамперед можна буде з більшою ефективністю застосовувати ракети Storm Shadow і SCALP.