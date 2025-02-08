Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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Українські захисники збили літак ворога

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу збили російський Су-25 на Торецькому напрямку. Ворожий штурмовик приземлили воїни ППО.

Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО,

– повідомили у бригаді.

Військові також додали, що згодом будуть деталі щодо збиття літака. Також у 28-й ОМБр анонсували відео щодо знищення штурмовика.

Що відомо про Су-25 Су-25 – це радянський одномісний броньований дозвуковий штурмовик. Його головне завдання – надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні повільні цілі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 370 літаків та 331 гелікоптер.

До слова, це вже другий збитий штурмовик такого типу на рахунку воїнів 28-ї ОМБр. Так, 28 серпня 2024 року зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу приземлили черговий Су-25.

Українські захисники збили його на Краматорському напрямку з ПЗРК. Як додали у пресслужбі бригади, 28 серпня 2024 року був перший збитий літак Су-25 на рахунку 28 ОМБр.