Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
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ГУР підірвало авто окупантів у Скадовську
20 березня близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.
У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу,
– розповіли у ГУР.
Українська розвідка наладує, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Понівечений автомобіль окупантів у Скадовську / фото ГУР