Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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ГУР підірвало авто окупантів у Скадовську

20 березня близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.

У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу,

– розповіли у ГУР.

Українська розвідка наладує, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.





Понівечений автомобіль окупантів у Скадовську / фото ГУР