Так, уночі 28 лютого у захопленому противником Маріуполі підірвали російського окупанта. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Спрацювала карма у вигляді вибухівки

Близько пів на другу ночі у повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova. На ній катався загарбник. Попередньо, він може перебувати в реанімації. Точні наслідки вибуху уточнюються.

У ГУР показали, що лишилося від підірваного авто: дивіться відео

Нагадаємо, що на початку лютого цього року соратник Януковича Армен Саркісян загинув у Москві через підрив, ймовірно, вчинений терористом-смертником. Вбивця-смертник міг належати до елітних військ. Він мав татуювання у вигляді меча та був раніше судимий.