Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Внаслідок цього інциденту у Москві також були постраждалі.

До теми Серед постраждалих після вибуху в елітному ЖК у Москві був ексохоронець Януковича, – ЗМІ

Як саме могли підірвати Армена Саркісяна

Російські пропагандистські ЗМІ, з посиланням на джерела в силових структурах, пишуть, що підрив у ЖК "Алые Паруса", внаслідок якого загинув засновник батальйону "АрБат" Армен Саркісян, міг вчинити терорист-смертник.

Пропагандисти пишуть, що смертником, який підірвав Армена Саркісяна, виявився чоловік із татуюванням у вигляді меча на лівій гомілці, що може свідчити про його колишню приналежність до десанту, або інших елітних військ.

За даними росЗМІ, на вигляд йому близько 45 або 55 років. На голові – темне коротке волосся та залисина. На момент вибуху він був одягнений у темний одяг та осінні черевики чорного кольору з блискавками.

Пропагандисти також зазначають, що цей вбивця-смертник міг мати стосунок до елітних військ. За попередніми даними, його звуть Парур К. Раніше він був судимим.

Також, як пишуть ЗМІ, вже затримано кілька ймовірних спільників смертника-терориста, з ними вже працюють силовики.

До слова, спочатку російські ЗМІ писали, що Армен Саркісян зазнав тяжкого поранення внаслідок вибуху в елітному ЖК у Москві. Пізніше з'явилася інформація, що він все ж загинув.