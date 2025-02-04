Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В результате этого инцидента в Москве также были пострадавшие.

К теме Среди пострадавших после взрыва в элитном ЖК в Москве был экс-хранитель Януковича, – СМИ

Как именно могли взорвать Армена Саркисяна

Российские пропагандистские СМИ, со ссылкой на источники в силовых структурах, пишут, что подрыв в ЖК "Алые Паруса", в результате которого погиб основатель батальона "АрБат" Армен Саркисян, мог совершить террорист-смертник.

Пропагандисты пишут, что смертником, который взорвал Армена Саркисяна, оказался человек с татуировкой в виде меча на левой голени, что может свидетельствовать о его бывшей принадлежности к десанту, или другим элитным войскам.

По данным росСМИ, на вид ему около 45 или 55 лет. На голове – темные короткие волосы и залысины. На момент взрыва он был одет в темную одежду и осенние ботинки черного цвета с молниями.

Пропагандисты также отмечают, что этот убийца-смертник мог иметь отношение к элитным войскам. По предварительным данным, его зовут Парур К. Ранее он был судим.

Также, как пишут СМИ, уже задержаны несколько вероятных сообщников смертника-террориста, с ними уже работают силовики.

К слову, сначала российские СМИ писали, что Армен Саркисян получил тяжелое ранение в результате взрыва в элитном ЖК в Москве. Позже появилась информация, что он все же погиб.