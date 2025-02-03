Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Агентство. Новини". Внаслідок інциденту у Москві також загинув зрадник України Армен Сакрісян.

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Що відомо про ексохоронця Януковича, який постраждав у Москві

Журналісти зазначили, що серед імен постраждалих внаслідок вибуху в елітному ЖК у Москві, які називали ЗМІ, опинився і Сєргєй Шкрябатовський. У 2014 році він з'являвся серед охоронців колишнього президента України Віктора Януковича.

За даними видання, Шкрябатовський є уродженцем України, який мав російський та український паспорти, що зазначено у витоках даних. Останні роки чоловік проживає в Балашихі, менш ніж за 1 кілометру від Центру спецпризначення групи "Альфа" ФСБ.

З 2021 по 2023 роки він був зареєстрований як індивідуальний підприємець, після якого він ще кілька місяців керував приватним охоронним підприємством "Арбат".

Журналісти також виявили Шкрябатовського на фото серед охоронців Януковича одразу на кількох заходах у 2013 та 2014 роках.

У Москві після вибуху у ЖК постраждав ексохоронець Віктора Януковича / Фото "Агентство. Новини"

Варто зазначити, що під час вибуху поранення також зазнав й Олег Касперович, колишній заступник командира підрозділу спеціального призначення Кримського територіального командування ВВ МВС України. У нього могли бути рвані рани пальців лівої кисті, контузія, осколкові поранення голови та шиї.

Олег Касперович відомий тим, що зрадив Україну у 2014 році, перейшовши на бік російських військ під час окупації Криму.

До слова, російські ЗМІ пишуть, що Армен Саркісян, який зазнав тяжкого поранення під час вибуху невстановленого пристрою у ЖК "Алые Паруса" помер у лікарні. До цього пропагандисти писали, що чоловік був у комі.