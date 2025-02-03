До того писали, що він у реанімації та перебуває у комі. Лікарі ампутували йому ногу. 24 Канал зібрав деталі.

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Як загинув Армен Саркісян і чим відомий

Довкола підриву в ЖК "Алые паруса" було багато суперечливої інформації. Телеграм-канали та офіційні ЗМІ наводили різні дані щодо поранених. І то підтверджували, то спростовували смерть Саркісяна. Наприклад, Інтерфакс, який першим написав про смерть, потім уточнив, що чоловік у реанімації.

Комплекс, де підірвали Саркісяна: гелікоптер забирає поранених

На відео можна добре роздивитися елітний московський комплекс. Можна тільки уявити, скільки камер і охорони там було. До того ж Саркісян мав власну охорону. Сусіди кажуть, що охоронці працювали позмінно.