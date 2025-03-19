З початку повномасштабного вторгнення технології стали однією з головних переваг України у війні проти Росії. Одним із ключових цифрових інструментів для збору розвідданих став чат-бот єВорог, запущений Мінцифрою у березні 2022 року. Він дозволяє українцям у ворожому тилу передавати інформацію про переміщення російської техніки, скупчення військових, місця запуску ракет та інші важливі деталі безпосередньо українським силам оборони.

Усього за кілька кліків українці на тимчасово окупованих територіях можуть стати народними розвідниками, допомагаючи Силам оборони України точніше планувати удари по ворогу. Зокрема, один з користувачів єВорог за три роки надіслав 347 повідомлень про ворожі дії.

24 Канал разом із Мінцифрою розповідає історію його допомоги.

Як працює та коли запустили єВорог У березні 2022 року Міністерство цифрової трансформації України запустило чат-бот єВорог у месенджері Telegram. Цей інструмент дозволяє громадянам повідомляти про пересування ворожої техніки та військових сил окупантів, сприяючи оперативному реагуванню Сил оборони України.



Для використання чат-бота необхідно авторизуватися через застосунок Дія – це забезпечує правдивість інформації та запобігає можливим зловживанням з боку противника. Після авторизації користувач може надіслати фото або відео з фіксацією ворожої техніки чи військових, вказати точну геолокацію та описати побачене.

Понад три сотні повідомлень від однієї людини: як працює народна розвідка

Чат-бот єВорог за три роки великої війни став елементом народної розвідки, коли люди, що залишаються в окупації, працюють на перемогу України. Не варто забувати, наскільки це важко і небезпечно робити з територій, захоплених росіянами. Адже окупанти обмежують звʼязок, користування Дією та можуть перевіряти "начинку" смартфонів.

Упродовж трьох років роботи чат-бота один із його користувачів надіслав 347 повідомлень, ризикуючи власною безпекою, поділилися з 24 Каналом у Мінцифрі. Серед його заявок – повідомлення про майже весь перелік злочинної діяльності окупантів на ТОТ.

Переміщення ворожої техніки у єВорог: дивіться відео

Народний розвідник регулярно ретельно спостерігав за ситуацією у своєму місті. Він відмічав, як ворожа техніка прибувала на локації, фіксував дати, час і напрямки руху. Його повідомлення до єВорог допомагали військовим аналітикам відстежувати логістику ворога.



Скриншоти заявок з чат-бота / Зображення, надані Мінцифрою

Коли починалися обстріли, він негайно повідомляв про їх початок і завершення, даючи змогу зрозуміти їхню інтенсивність та можливі цілі. Якщо ж окупанти запускали ракети, він фіксував місце запуску та тип ракети.

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Окрім цього, користувач уважно стежив за переміщенням самих окупантів: повідомляв про маршрути, кількість особового складу, типи транспортних засобів і їхню дислокацію. Його текстові трансляції в чат-боті містили цінні деталі – інтервали руху ворожих колон, їхні маршрути та зміни в поведінці військових. Користувач також звертав увагу на будь-які аномалії: чи то нетипові дії окупантів, чи зміни у звичному русі техніки. Також відстежував повторні переміщення – рух однієї й тієї ж техніки, зазначаючи час, маршрути та розпізнавальні знаки.

Але його місія була не лише у спостереженні за військовими. Народний розвідник через єВорог також інформував про загальний стан, настрій мешканців та поведінку окупаційних сил.

Завдяки таким відважним громадянам Сили оборони України отримують важливу інформацію для планування операцій, що сприяє ефективному протистоянню агресору.

Про яку ворожу техніку повідомляють у єВорог

Кількість та якість спостережень, переданих через єВорог, вражає. У 2024 році користувачі чат-бота повідомляли про таку техніку та війська армії Росії (у відсотках вказано частку техніки з усіх повідомлень):

особовий склад – 14%;

опорні пункти – 12%;

танки – 10%;

дрони – 10%;

БТР – 9%;

БМП – 8%;

літаки та гелікоптери – 7%;

РСЗВ – 5%;

артилерія – 4%;

РЕБ – 3%;

інше – 18%.

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Цікаво! Більшість заявок приходить з тимчасово окупованих територій – Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та з Криму.

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Як Мінцифра створила єВорог

27 лютого 2022 року, коли ворог вже стояв на околицях столиці, команда Мінцифри розпочала розробку чат-бота єВорог. Ідея виникла невипадково: в соцмережах українці масово ділилися фото та відео ворожої техніки, наражаючи себе на небезпеку. Потрібен був захищений канал зв'язку з військовими. Вже за 8 днів, майже без сну, двоє розробників створили єВорог. Захищений, з двофакторною авторизацією, він дозволяв швидко та безпечно передавати інформацію про ворога,

– поділилися з 24 Каналом у Мінцифрі.

Для популяризації єВорога були запущені комунікаційні кампанії в соціальних мережах Мінцифри та Дії. Українцям запропонували використовувати свої смартфони як зброю, надсилаючи інформацію про ворожу техніку та окупантів.

Уже в перші тижні роботи чат-бота понад 200 тисяч людей надіслали фото та відео ворожих солдатів чи техніки. Українці швидко навчилися розпізнавати види озброєння, робити якісні знімки та детально описувати події.

Спочатку єВорог був призначений для збору інформації про окупантів, але згодом його функціонал був розширений. Додано розділи для повідомлень про колаборантів та російських військових, які чинили злочини в Бучі, Ірпені та Гостомелі, а також про вибухонебезпечні та підозрілі предмети.

Це дозволило верифікувати злочинців у Київській області. Потім єВорог допоміг бороти ворога на півдні та сході України.

Скриншоти заявок з чат-бота / Зображення, надані Мінцифрою

Як користуватися чат-ботом єВорог • відкрийте чат-бот за посиланням на смартфоні:

• натисніть "Авторизуватися" та підтвердьте особу через застосунок Дія. Це необхідно, щоб доступ до чат-бота мали лише перевірені користувачі, а не окупанти;

• вкажіть, що саме ви помітили – ворожу техніку та яку саме, чи військових;

• додайте фото або відео;

• оберіть область зі списку та надішліть геолокацію місця, де ви зафіксували окупантів або їхню техніку;

• опишіть у повідомленні деталі побаченого своїми словами.



Знімайте тільки тоді, коли впевнені, що вас ніхто не бачить, щоб уникнути небезпеки. Після надсилання інформації видаліть фото та переписки з чат-ботом. Перевірте, чи не залишилися вони у папці "Видалене":



• видаліть фото з галереї та кошика, враховуючи можливе тимчасове зберігання;

• очистьте кеш у налаштуваннях Telegram та налаштуйте автоматичне видалення;

• видаліть згадки про єВорог з історії пошуку Telegram;

• очистьте кеш телефону, щоб видалити всі тимчасові файли.



Також варто звернути на такі поради щодо захисту месенджера на тимчасово окупованій території:



• використовуйте нікнейм та приберіть аватарку;

• обмежте дзвінки та коло осіб, які можуть вам писати;

• вимкніть геолокацію. • відкрийте чат-бот за посиланням на смартфоні: https://t.me/evorog_bot або перейдіть із розділу Сервіси у Дії;• натисніть "Авторизуватися" та підтвердьте особу через застосунок Дія. Це необхідно, щоб доступ до чат-бота мали лише перевірені користувачі, а не окупанти;• вкажіть, що саме ви помітили – ворожу техніку та яку саме, чи військових;• додайте фото або відео;• оберіть область зі списку та надішліть геолокацію місця, де ви зафіксували окупантів або їхню техніку;• опишіть у повідомленні деталі побаченого своїми словами.Знімайте тільки тоді, коли впевнені, що вас ніхто не бачить, щоб уникнути небезпеки. Після надсилання інформації видаліть фото та переписки з чат-ботом. Перевірте, чи не залишилися вони у папці "Видалене":• видаліть фото з галереї та кошика, враховуючи можливе тимчасове зберігання;• очистьте кеш у налаштуваннях Telegram та налаштуйте автоматичне видалення;• видаліть згадки про єВорог з історії пошуку Telegram;• очистьте кеш телефону, щоб видалити всі тимчасові файли.Також варто звернути на такі поради щодо захисту месенджера на тимчасово окупованій території:• використовуйте нікнейм та приберіть аватарку;• обмежте дзвінки та коло осіб, які можуть вам писати;• вимкніть геолокацію.

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Про що можна повідомляти в чат-боті

Серед понад трьох сотень заявок, переданих народним розвідником з ТОТ, була як інформація про військові дії, так і про настрої у місті, де він живе. Одна з можливостей чат-бота – передача інформації про колаборантів, які обслуговують російських окупантів.

Детально пояснюємо, про що можна писати в заявці в єВорог:

Повідомлення про ворожу техніку та окупантів – цю інформацію можна надіслати за кілька кліків. Такі заявки оперативно перевіряються та передаються військовим.

– цю інформацію можна надіслати за кілька кліків. Такі заявки оперативно перевіряються та передаються військовим. Розділ про вбивць . Після того як весь світ дізнався про жахливі злочини російських окупантів у містах та селах Київської області, в єВорог запустили окремий розділ для повідомлення про російських вбивць. Після цього за допомогою штучного інтелекту аналітики ідентифікують їх та передають правоохоронним органам.

. Після того як весь світ дізнався про жахливі злочини російських окупантів у містах та селах Київської області, в єВорог запустили окремий розділ для повідомлення про російських вбивць. Після цього за допомогою штучного інтелекту аналітики ідентифікують їх та передають правоохоронним органам. Колаборанти . Люди можуть надсилати факти конкретних дій, які підтверджують допомогу окупантам, фото та відео усіх, хто співпрацює з окупаційним режимом (допомагають окупантам, розповсюджують російську пропаганду та виступають проти України). Ці дані передають СБУ.

. Люди можуть надсилати факти конкретних дій, які підтверджують допомогу окупантам, фото та відео усіх, хто співпрацює з окупаційним режимом (допомагають окупантам, розповсюджують російську пропаганду та виступають проти України). Ці дані передають СБУ. Повідомлення про міни. В чат-бот можна повідомити про вибухонебезпечні предмети, міни, снаряди, які ворог залишив після себе. Заявка від користувача одразу потрапляє диспетчеру ДСНС для підтвердження.

Як верифікують інформацію у єВорог

Народний розвідник, який передав понад три сотні заявок, – не один. Станом на початок 2025 року чат-ботом єВорог скористалися вже 662 тисячі українців.

За цінністю заявка в єВорог дорівнює даним від розвідки, БпЛА чи супутникових знімків. Хоч робота народної розвідки може здаватися непомітною, ми бачимо її у звітах Генштабу. Наприклад, колись ми попросили українців зібрати інформацію про російський РЕБ – користувач із Запорізької області надіслав заявку в єВорог. На наступний день РЕБ знищили,

– писав торік голова Мінцифри Михайло Федоров.

І хоча нерідко заявки досить детальні, перевірка даних фахівцями необхідна. Вона відбувається у кілька етапів:

на першій лінії люди верифікують інформацію: наприклад, чи це точно ворожий танк або ж на фото щось інше;

працівники другої лінії повторно перевіряють, чи дійсно заявка підходить під параметри, та приймають рішення за стандартами Міноборони, чи відправляти її Силам оборони;

додаткова верифікація у DELTA з використанням даних БпЛА, супутників, гарячої лінії, бота СБУ, розвідників та камер спостереження.

Перевірка техніки зазвичай займає 2 – 3 хвилини. Ця система забезпечує оперативну взаємодію між цивільними та військовими, перетворюючи кожне повідомлення на інструмент народної розвідки.

Цікаво! Після запуску чат-бота у 2022 році інформація з нього почала надходити до системи ситуаційної обізнаності DELTA Міноборони. Після перевірки всі надіслані користувачами чат-бота дані потрапляють до DELTA, де інформація верифікується за іншими джерелами – БпЛА, 102, супутники, від людей, які зателефонували на гарячу лінію, з бота СБУ, від розвідників, з камер спостереження.



Ці дані допомагають Силам оборони комплексно розуміти ситуацію і куди варто бити.