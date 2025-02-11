DELTA – це українська платформа для ситуаційної обізнаності, розроблена Центром інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Вона забезпечує можливість спостерігати за полем бою в реальному часі, у повітрі, на морі та на землі, зокрема стежити за переміщенням особового складу ворога. Фахівці Центру постійно вдосконалюють DELTA, додаючи нові функції, які забезпечують українським військовим суттєву перевагу над противником.

Завдяки DELTA було потоплено чимало суден російського військового флоту в Чорному морі та знищено стратегічної техніки росіян на 15 мільярдів доларів.

Як того вимагають правила безпеки під час війни, уряд тримає DELTA у хмарних сервісах за межами України. Це спрямовано на захист системи від потенційних ракетних обстрілів і кібератак з боку ворога, що, однак, не захищає від ворожих вкидів.

4 лютого 2023 року Кабінет Міністрів офіційно затвердив використання платформи силами безпеки та оборони України, а на початку липня 2024-го DELTA повністю легалізували та впровадили в українське військо. 24 Канал розповідає про DELTA, поспілкувавшись із Катериною Черногоренко, заступницею міністра оборони, яка власне й відповідає за розвиток системи. Також ми послухали відгуки військових, які безпосередньо працювали з програмою.

Як створювали DELTA

Історія платформи DELTA розпочалася з волонтерської ініціативи. У 2014 році активісти Майдану Ярослав Гончар, Володимир Кочетков-Сукач, Натан Хазін і Дмитро Лісенбарт заснували рух "Аеророзвідка", який популяризував використання БпЛА для повітряної розвідки. Ідея створення руху виникла після того, як Кочетков-Сукач, використовуючи безпілотник, вийшов з оточення під Луганськом і допоміг іншим військовим.

"Аеророзвідка" займалася створенням парку безпілотників і систем відеоспостереження, а з 2015 року почала співпрацювати з Міністерством оборони. Частина волонтерів підписала контракти для служби у військовій частині А2724, створеній для розвитку технологій. Інші залишилися волонтерами, працюючи над розробкою Delta.

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Delta була задумана як загальна система ситуаційної обізнаності для всієї армії, яка інтегрує різні IT-рішення, включно з платформою "Кропива". Її архітектуру розробляли за стандартами НАТО, що дозволило DELTA стати взаємосумісною з аналогічними системами країн Альянсу.

Перша версія DELTA з'явилася на фронті у 2016 році. Її розробка базувалася на принципах бізнесу: впровадження функцій, тестування, збір зворотного зв’язку і запуск оновлень. Однак спочатку військові були обережні у використанні системи, яка не була офіційно прийнята на озброєння.

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У 2020 році, після розформування військової частини А2724, розробка DELTA продовжувалася. У 2021 році на тлі загрози вторгнення "Аеророзвідка" була інтегрована в новостворений Центр інновацій та розвитку оборонних технологій при Міністерстві оборони. Delta також отримала підтримку Трастового фонду C4 Україна – НАТО та успішно тестувалася під час навчань НАТО.

Як взагалі працює DELTA і чим допомагає ЗСУ

Саме українська розробка, DELTA, допомагає армії планувати успішні військові операції та координувати дії підрозділів. Система отримує інформацію від аеророзвідки, супутників, БпЛА, радарів та інших засобів, завдяки чому військові в режимі онлайн спостерігають поле бою з розташуванням ворожих сил.

Можна зафіксувати абсолютно всі ворожі об'єкти, зокрема окопи та капоніри, відстежувати пересування особового складу ворога.



Як DELTA допомагає українським військовим / фото Getty

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Як розповідала Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, DELTA використовувалася у плануванні операцій українських спецслужб з використанням морських дронів.

Серед цих операцій – потоплення ракетного катера "Івановєц", ВДК "Цезар Кунніков" і патрульного корабля "Сєргєй Котов", який спустили на воду лише у 2022 році.

А на Донецькому та Луганському напрямках Сили оборони знищили два радіолокаційних комплекси розвідки "Зоопарк-1" вартістю по 25 мільйонів доларів кожен.



Катерина Черногоренко / Фото з соцмереж

Ще один напрямок роботи DELTA – російські радари, чи не найпріоритетніша ціль для ураження. Вони є загрозою для української артилерії, оскільки виявляють район її роботи та досить детально передають інформацію про це своєму безпілотнику або одразу на вогневий засіб, пояснювала Черногоренко.

Заступник начальника Центру інновацій Міністерства оборони України, один із розробників системи DELTA Артем Мартиненко пояснює філософію системи так:

Наші партнери постійно повторюють, що у війську є три найважливіші складники: люди, процеси і технології. Найскладніше зажди змінювати процеси. Зараз в армії ця зміна відбувається, і на неї впливають як люди, так і софт. Філософія нашого продукту – поєднання двох світів. Перший – це досвід партнерів, стандарти НАТО. Другий – досвід побудови сучасних цивільних продуктів. До війська приєдналося чимало цивільних людей, для яких робота в бізнесі – це про ефективність і гнучкі інструменти. Для них поява "Дельти" – природне явище, адже вони очікували саме такого інструменту. Чи впливає продукт на процеси у війську? Так, впливає. Але не так сам продукт, як філософія, яку в нього заклали люди. Мова про культуру побудови процесів, ефективності, бажання постійно щось покращувати й пришвидшувати.

Завдяки DELTA, за його словами, ще під час планування операції відбувається важливий її етап – деконфліктизація. Вона потрібна для того, щоб кілька засобів одночасно не виконували завдання в певному районі, якщо це не потрібно.

Як DELTA інтегрувалася з польською системою

У липні 2024 року Мінборони повідомило про успішну інтеграцію DELTA із польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ. Ця система використовується для управління вогнем гаубиць KRAB і мінометів RAK, які стоять на озброєнні Збройних сил України. Інтеграція відбулася під час навчань НАТО CWIX24 у польському місті Бидгощ.



Як виглядає DELTA / Фото Міноборони

Під час випробувань система DELTA забезпечувала збір, оновлення та передачу інформації, зокрема щодо розташування власних сил і дружніх підрозділів. Ці дані передавалися до TOPAZ, сприяючи формуванню повної картини поля бою та демонструючи здатність DELTA до безпечної передачі обмежених даних.

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У підсумку українська система успішно впоралася із завданням та підтвердила сумісність з багатьма іншими системами НАТО. Цього року команда системи Delta успішно протестувала 5 різних стандартів взаємосумісності та пройшла всі тести успішно. Пишаюся роботою команди та високою оцінкою від партнерів. Україна – перша країна, що стикається з роботизованою війною. Технології допоможуть підвищити ефективність. І Delta – це бойова система, яка вже зараз збільшує перевагу над ворогом,

– зазначила Катерина Черногоренко.

За словами підполковника ЗСУ Єлизавети Бойко, начальниці відділу розробки прикладного ПЗ та інновацій у сфері інформаційних технологій Центру інновацій та оборонних технологій Міноборони, українська команда викликала значний інтерес серед представників інших країн.

DELTA стала символом технологічності та інновацій, здобувши високу оцінку за свою роботу. Презентації системи проводилися для багатьох національних делегацій, включно з вищим керівництвом НАТО, зокрема генералом Філіпом Лавіном і віцеадміралом Джеффрі В. Г’юзом.

Як намагалися зламати DELTA

На другу річницю повномасштабного вторгнення ворог здійснив спробу поширити фейки про злам системи DELTA. Команда безпеки Міноборони помітила дискредитаційну публікацію на сайті одного з українських медіа – після перевірки з’ясувалося, що сайт видання зазнав хакерської атаки. Фейкову новину видалили.

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Російські хакери від самого початку намагалися проникнути в систему, однак "пробити" її напряму не вдалося, пише BBC. Тоді вони вдалися до фішингу – розсилки підроблених листів, які мали обманути людей із доступом до системи і змусити їх ввести свої логіни та паролі на фейкових сторінках. І ця тактика дала результати.

Було двоє неуважних, які перейшли за цими посиланнями. Аж двоє… Коли вони заходили на сайт, вони, по суті, здавали його росіянам,

– цитує BBC Ярослава Гончара, одного з ініціаторів Delta та співзасновника "Аеророзвідки".

Один із компрометованих акаунтів вдалося оперативно заблокувати, але зловмисники змогли використати інший протягом 12 хвилин. За цей час вони отримали доступ до інформації, яку дозволяв рівень прав цього профілю. Цей інцидент трапився під час осіннього наступу ЗСУ на Харківщині. За 12 хвилин акаунт ідентифікували та видалили, вся інформація в системі була оперативно змінена, додав Гончар.

Захист DELTA – це безперервний процес. Росія постійно шукає нові способи проникнути в систему, вкрасти інформацію, тому ми постійно вдосконалюємо методи захисту. Наприклад, ми мали ситуацію, коли росіяни вдалися до масованої кібератаки, і система отримала 4 мільярди запитів за 4 години. Для порівняння, це в кілька разів більше, ніж під час атаки на один із великих банків. Банк тимчасово вийшов із ладу. Натомість користувачі DELTA навіть не помітили цієї атаки,

– прокоментувала 24 Каналу Катерина Черногоренко.

У липні 2024 року бойова система отримала сертифікат КСЗІ (Комплексної системи захисту інформації). Щоб досягти цього, в Міноборони врахували найпрогресивніші практики країн-партнерів, розповідає Черногоренко.

Комплексна система захисту інформації DELTA налічує 162 заходи безпеки, і завдяки цьому DELTA першою з українських бойових систем успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки за стандартами НАТО.

Як легалізували DELTA Наприкінці серпня 2024 року бойова система DELTA була введена в експлуатацію для всіх підрозділів сектору безпеки і оборони України. Після цього кількість користувачів виросла в чотири рази, і зараз понад 90% підрозділів Сил оборони використовують цю систему.



"Підготовка нормативної бази стала одним із ключових викликів для нашої команди. Ми мали синхронізувати нормативні акти з реальними вимогами сучасного цифрового поля бою. Узгодити ці акти між різними відомствами, врахувати стандарти НАТО. Завдяки злагодженій роботі команди розробників, юридичних фахівців, представників силових структур ми змогли оперативно створити необхідні документи, які дозволили безперешкодно масштабувати DELTA та забезпечити надійну роботу системи в умовах активних бойових дій", – розповіла у коментарі 24 Каналу Катерина Черногоренко.

Чи є аналоги у ворога та на Заході

DELTA розпочалася з простої ідеї наносити інформацію з БпЛА і камер на карти в зоні ведення бойових дій. Проте обсяг інформації виявився настільки великим, що знадобилася електронна система, нагадує історію системи Черногоренко.

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У 2016 році команда розробників DELTA познайомилася з NATO-Ukraine C4 Trust Fund – фондом, що активно допомагає Україні з перших днів російської збройної агресії. Саме цей фонд надав експертизу та доступ до інтеграційних стандартів НАТО, які лягли в основу архітектури DELTA, пояснює співрозмовниця.

Вивчаючи досвід країн НАТО, наша команда створила систему, що відповідає всім стандартам бойового управління Альянсу. Подібні принципи закладені в різних системах НАТО, зокрема у SitaWare. Це пакет програмних продуктів, що забезпечує ситуаційну обізнаність та координацію військ. Так само як і DELTA, ця бойова система містить кілька модулів для управління силами, а також мобільний застосунок. У сучасних бойових системах важко уявити інший підхід,

– каже Черногоренко 24 Каналу.

Проте DELTA має значні переваги: вона почала розроблятись у 2016 році й здатна гнучко використовувати сучасні підходи. Нам значно простіше підтримувати, оновлювати та розвивати нашу бойову систему.



Наприклад, DELTA функціонує в хмарному середовищі, тоді як деякі партнери лише планують перехід на хмару до 2030-2035 років.

У росіян подібних систем просто немає. Проте наш ворог швидко вчиться, розробляє системи для роботи на тактичному рівні, і потенційно може створити щось схоже на DELTA.

Що кажуть військовослужбовці про DELTA

24 Канал поспілкувався із чинними військовослужбовцями, які користувалися DELTA про досвід роботи з системою.

Базовий доступ до DELTA надає можливість переглядати стан лінії бойового зіткнення та шари супутникових знімків, каже один із співрозмовників. Завдяки ним можна бачити стан руйнувань біля фронту.

Окремо військовослужбовець каже про там серйозну перевірку логіну – це не як на звичайних цивільних сайтах. Логіни у DELTA, за його словами, роздаються через інших користувачів з повним підтвердженням належності користувача до Сил оборони.



Будь-хто не може зареєструватися в Delta / скриншот

Є також двофакторна автентифікація через додатковий застосунок.

З Delta я працюю з 2023 року. Сек'юрність авторизації та тривалості сесій на місці, всі рішення по роботі з картами для нанесення обстановки розвиваються та додаються – одним словом, ПЗ свої задачі виконує, і виконує добре,

– ділиться інший співрозмовник.

Але, за його словами, у DELTA є нюанси. В першу чергу це стосується роботи з великою кількістю шарів та позначень.

"Працюючи на chromium-based браузері, треба бути готовим, що оперативна пам'ять програмою буде з'їдена, скільки б її не було. Для дійсно комфортної роботи з великими масивами даних 32 ГБ є мінімумом, а то є й всі 64 ГБ. Всі інші претензії, окрім оптимізації, вкладаються у роадмап розвитку продукту", – каже військовий.

Чи розглядається можливість продажу DELTA іншим країнам

Інші країни активно цікавляться нашою бойовою системою, зазначила 24 Каналу Черногоренко: "Адже це унікальний продукт, що поєднує сучасні технології, стандарти НАТО і головне – реальний досвід війни, що вплинув на кожну функцію".

DELTA допомагає нам битися з ворогом, і звісно ми б хотіли капіталізувати цю унікальну спроможність, сформовану і загартовану війною. Наразі ми вивчаємо різні варіанти співпраці з партнерами. Проте ще міркуємо, як буде виглядати ця капіталізація. Головне – я впевнена, що DELTA може стати одним із важливих інструментів безпеки для багатьох країн,

– каже Черногоренко.

В чому ще допомогла DELTA та скільки ворожої техніки знищено

"DELTA щодня доводить свою ефективність. Система вже допомогла знищити стратегічну ворожу техніку на суму понад 15 мільярдів доларів. І це тільки грубі розрахунки станом на осінь", – нагологує Черногоренко.

Щомісяця в систему додається 1,2 мільйона ворожих цілей.

DELTA – це багатошарова система, і друзі-військовослужбовці часто кажуть мені, що завдяки цим шарам вони знають все про ворога: кожен окоп, кожен бліндаж, кожен об’єкт військової техніки, як він рухається,

– зазначила співрозмовниця 24 Каналу.

Понад 300 підрозділів використовують Mission Control, модуль для планування місій екіпажів БпЛА, завдяки якому щодня виконуються 900 місій, а за весь час його існування виконано понад 200,000.

Платформа відеоаналізу поля бою Vezha, яку ми інтегрували в екосистему DELTA минулого року і яка тепер стала окремим модулем, дозволяє військовим щодня опрацьовувати понад 4000 об'єктів розвідки.

Vezha дозволяє бійцям спілкуватися голосом у захищеному середовищі, спільно дешифрувати відеоматеріали — і це допомагає їм діяти оперативно і точно, завдавати значних втрат противнику.

ШІ-Платформа AVENGERS, яка автоматично розпізнає ворожу техніку з відеокамер та дронів, вже зараз допомагає виявляти щотижня тисячі одиниць ворожої техніки, і ми продовжуємо масштабувати це рішення.

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Система також значно економить час на створення звітів. Наприклад, за місяць генерує в середньому 35 тисяч звітів та економить приблизно 17 тисяч годин, що дорівнює 700 дням або майже 2 рокам роботи, додає Черногоренко.

Крім того, DELTA дозволяє миттєво передавати між військовими дані про цілі в реальному часі. Це значно підвищує ефективність бойової роботи – дозволяє військовим зосередитися на виконанні завдань, а не на бюрократії та способах передачі цієї інформації.

"Ця бойова система доводить, що українці можуть бути технологічними лідерами навіть у найтяжчі часи", – підсумовує Катерина Черногоренко.

