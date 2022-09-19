В ефірі 24 каналу головний редактор Defence Express Олег Катков прокоментував, що є люди, які мають якийсь вплив, а є ті, які можуть просто висловлювати якісь заяви.

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Проте Катков зазначив, що відносно Німеччини треба бути максимально тверезим. Протягом років країна дійсно економила астрономічні кошти на своїй армії. Вона не виконувала навіть нормативу НАТО щодо витрачання 2% від ВВП, а робила це приблизно на рівні 1,1%.

"Це все відбувалося після того, як Німеччина вона була Східним форпостом НАТО часів Холодної війни. Там були тисячі танки – величезна кількість інших систем, вкладались величезні кошти в оборону. З 1991 року це все прийшло до занепаду. Десь на рівні 2000-х років почалися масові списання техніки, зразків озброєння – без їх заміни", – пояснив Олег Катков.

Тут така ситуація, що ніби Німеччина має великий політичний вплив – для цього вона має мати потужні Збройні Сили. Проте Потужних Збройних Сил у Німеччини – ми не побачимо,

– розповів Олег Катков.

За його словами, не буде винищувачів 5 покоління – вони їх лише замовляють. Не буде потужної протиповітряної оборони. Основний літак – "Eurofighter", який доволі сумнівний за своїми бойовими можливостями. А також він не проходив модернізації й досі не досяг своєї повноцінної операційної готовності.

"Якщо ми беремо Бундесвер, то побачимо там 250 танків та трохи більше сотні самохідних артсистем. Вважати це потужною армією зараз трохи складно", – зазначив редактор Defence Express.

Він додав, що Німеччина дійсно не може собі дозволити відправити Україні 100 "Leopard" – це 50% її танкового парку.

Продаж Україні САУ

"Це нова зброя, якої немає. Тобто вона не знаходиться десь на складах. Закупівля зброї відрізняється від походу в супермаркет, де з полички береш якесь там молоко і йдеш собі додому. Ні, так не буває", – прокоментував Олег Катков.

Ти замовляєш, очікуєш на виготовлення. Строки виробництва вони завжди вимірюються у місяцях. Коли ми говоримо про самохідні артсистеми – це будуть терміни десь 9 – 15 місяців. Й це в ідеальному стані,

– зазначив Катков.

За його словами, САУ для України будуть виготовляти у термін до 30 місяців. Усе через те, що треба підготувати їх виробництво. Її ще ніхто не замовив, тому Україна фактично буде першою.

При цьому експерт акцентував, що насправді це доволі непогана САУ – вона повністю автоматизована, екіпаж всього 2 особи й дозволяє бити на доволі високій дальності.

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