Фандрейзингова платформа UNITED24 опублікувала звіт, де проаналізувала 68 000 внесків на суму 3 мільйони 962 тисячі 956 доларів. З цих даних видно, як змінився розподіл пожертв через UNITED24 з червня по серпень 2022 року.

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Донори стали частіше обирати напрямок "Оборона та розмінування". Найкраще це помітно на прикладі Німеччини: на початку літа лише 25% мешканців країни переказували кошти на цей напрям. Наприкінці серпня показник виріс до 42%,

– йдеться у звіті.

Щодо інших країн, то донори більшою мірою підтримують оборонний сектор та переказують гроші на "Оборону та розмінування". Цю категорію обирають:

73% мешканців Франції,

75% мешканців Канади,

76% мешканців Великої Британії.

Цікаво, що ще три місяці тому цей показник становив 60% для кожної з цих країн.

70% найактивніших донорів UNITED24 – американців – також обирають цей напрям. У порівнянні з 50% у червні.

Як змінились пожертви на підтримку України / Інфографіка UNITED 24

Щодо медичної допомоги та відбудови України, то іноземні донори жертвували у приблизно рівній пропорції.

А ось в Україні збільшився обсяг пожертв на ЗСУ (74% проти 70%) і на медичну допомогу (22% проти 15%), а на відбудову зменшився з 15% до 4%.

UNITED24 визначили топ-10 країн-донорів:

США, Німеччина, Франція, Україна, Велика Британія, Канада, Австралія, Швеція, Швейцарія, Ірландія.

Коротко про UNITED24

UNITED24 – ініціатива Президента України Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Нацбанку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами:

оборона та розмінування;

медична допомога;

відбудова України.

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