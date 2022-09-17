Фандрейзингова платформа UNITED24 опублікувала звіт, де проаналізувала 68 000 внесків на суму 3 мільйони 962 тисячі 956 доларів. З цих даних видно, як змінився розподіл пожертв через UNITED24 з червня по серпень 2022 року.
Увага Греція все ж передасть Україні 40 БМП-1: Афіни та Берлін остаточно погодили схему обміну
Донори стали частіше обирати напрямок "Оборона та розмінування". Найкраще це помітно на прикладі Німеччини: на початку літа лише 25% мешканців країни переказували кошти на цей напрям. Наприкінці серпня показник виріс до 42%,
– йдеться у звіті.
Щодо інших країн, то донори більшою мірою підтримують оборонний сектор та переказують гроші на "Оборону та розмінування". Цю категорію обирають:
- 73% мешканців Франції,
- 75% мешканців Канади,
- 76% мешканців Великої Британії.
Цікаво, що ще три місяці тому цей показник становив 60% для кожної з цих країн.
70% найактивніших донорів UNITED24 – американців – також обирають цей напрям. У порівнянні з 50% у червні.
Як змінились пожертви на підтримку України / Інфографіка UNITED 24
Щодо медичної допомоги та відбудови України, то іноземні донори жертвували у приблизно рівній пропорції.
А ось в Україні збільшився обсяг пожертв на ЗСУ (74% проти 70%) і на медичну допомогу (22% проти 15%), а на відбудову зменшився з 15% до 4%.
UNITED24 визначили топ-10 країн-донорів:
- США,
- Німеччина,
- Франція,
- Україна,
- Велика Британія,
- Канада,
- Австралія,
- Швеція,
- Швейцарія,
- Ірландія.
Коротко про UNITED24
UNITED24 – ініціатива Президента України Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Нацбанку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами:
- оборона та розмінування;
- медична допомога;
- відбудова України.
Це цікаво – легендарні Imagine Dragons стали амбасадорами UNITED24: дивитись відео